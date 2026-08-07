Klub Barcelona berhasil membuat kemajuan yang menentukan dalam perburuan untuk merekrut gelandang Manchester City asal Spanyol, Rodri, setelah mampu menjalankan negosiasi jauh dari sorotan, dalam sebuah proses yang ditandai oleh tingkat kerahasiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang memungkinkan klub Catalan itu mengubah arah transfer yang sebelumnya tampak lebih dekat ke Real Madrid.

Surat kabar Catalan "Sport" mengungkap detail jam-jam menentukan dalam negosiasi Barcelona dengan Rodri, dengan menegaskan bahwa klub Catalan itu bergerak dengan tenang di balik layar, setelah semua pihak berhati-hati untuk mencegah bocornya informasi apa pun yang dapat mengancam terselesaikannya kesepakatan, pada saat Real Madrid menjadi pihak yang paling maju dalam upaya mendaratkan sang pemain sebelum situasi berubah secara mengejutkan.

Awal perubahan

Titik balik itu bermula pada hari Kamis, 30 Juli, ketika direktur olahraga Barcelona, Deco, mengakhiri masa istirahat singkat di Kroasia, dan seharusnya ia langsung terbang ke Inggris untuk bergabung dengan kamp persiapan tim jelang musim baru.

Namun pejabat asal Portugal itu mengambil keputusan berbeda, sebab ia lebih dulu kembali ke Barcelona dan tinggal di sana selama lebih dari satu hari sebelum menyusul tim, sebuah langkah yang menimbulkan pertanyaan di dalam klub, terutama karena tim pelatih yang dipimpin Hansi Flick berada di Inggris untuk bersiap menghadapi laga-laga persahabatan.

Akan tetapi, kepulangan itu bukanlah sesuatu yang biasa, karena Deco meluangkan waktunya untuk menggelar pertemuan yang sangat penting terkait sebuah berkas transfer yang oleh manajemen klub disebut sebagai strategis, setelah ia sebenarnya telah memulai kontak awal dengan perwakilan Rodri untuk mengetahui syarat-syarat kesepakatan dan kemungkinan penyelesaiannya.

Pertemuan rahasia yang mengubah perhitungan Rodri

Menurut detail dari "Sport", Barcelona meminta semua pihak terkait untuk berkomitmen pada tingkat kerahasiaan tertinggi, guna menghindari kebocoran apa pun yang dapat mengganggu negosiasi, terutama karena klub menyadari sensitifnya persaingan dengan Real Madrid.

Pada akhir Juli, Rodri berada di wilayah Catalonia untuk menghadiri sebuah pesta pernikahan di pesisir Costa Brava, sebuah kesempatan yang memainkan peran penting dalam membuka pintu bagi terselenggaranya pertemuan langsung antara sang pemain dan Deco.

Kedua belah pihak bertemu di salah satu hotel mewah, di mana pertemuan itu berlangsung sekitar dua setengah jam, dan selama itu direktur olahraga Barcelona menjelaskan detail proyek olahraga klub, serta peran yang menanti Rodri di dalam tim, di samping visi teknis Hansi Flick dan pentingnya sang pemain dalam membangun lini tengah Barcelona pada tahun-tahun mendatang.

Pertemuan itu membuahkan perubahan yang jelas pada sikap sang pemain, setelah sebelumnya Real Madrid menjadi yang terdekat dalam perburuan untuk merekrutnya, sebab Rodri sempat mendengarkan tawaran klub Kerajaan itu dan melakukan pembicaraan dengannya, tetapi ia tidak memberikan persetujuan akhirnya sebelum bertemu Deco.

Flick turun tangan

Pergerakan Barcelona tidak berhenti pada pertemuan Deco, sebab Hansi Flick memainkan peran langsung dalam upaya meyakinkan sang pemain, di mana pelatih asal Jerman itu melakukan beberapa kali kontak dengan Rodri, dan selama itu ia menjelaskan visi teknisnya serta peran kepemimpinan yang ia inginkan darinya di dalam tim.

Manajemen Barcelona menilai bahwa komunikasi langsung antara pelatih dan pemain sangatlah penting pada tahap ini, terutama karena persaingan begitu kuat dengan Real Madrid, dan bahwa penyelesaian kesepakatan membutuhkan penunjukan sejauh mana klub berpegang teguh untuk mendapatkan jasa salah satu pemain lini tengah terbaik di dunia.

Kartu tersembunyi

Surat kabar itu juga mengungkap peran penting yang dimainkan oleh Dani Cudina, kepala layanan pemain di Barcelona, yang namanya tidak tampak dalam negosiasi, tetapi ia berkontribusi secara berpengaruh dalam mendekatkan berbagai sudut pandang.

Penyebab pentingnya Cudina berakar pada hubungannya sebelumnya dengan Rodri selama masa kerjanya di Manchester City, di mana keduanya menjalin hubungan yang kuat, dan hal itulah yang membantu menciptakan suasana penuh kepercayaan dan kenyamanan selama berkomunikasi dengan sang pemain.

Cudina adalah salah satu orang yang membantu mengatur pertemuan rahasia antara Rodri dan Deco, dan ia juga memainkan peran dalam memperkuat rasa keterikatan sang pemain dengan proyek Catalan.

Momen penentuan

Pada hari-hari berikutnya, kontak antara Barcelona dan perwakilan sang pemain terus berlanjut di tengah keheningan media, hingga tibalah momen yang dinantikan pada hari Kamis lalu, ketika klub menerima telepon dari orang-orang dekat Rodri yang memastikan bahwa proyek Barcelona berhasil meyakinkan sang pemain dan bahwa negosiasi telah memasuki tahap lanjut.

Setelah serangkaian panggilan dan pertemuan rahasia, Barcelona kini semakin dekat untuk menuntaskan kesepakatan, setelah berhasil membalikkan keadaan dan menjauhkan Real Madrid dari posisi keunggulan yang sempat mereka tempati beberapa hari sebelumnya.

Kini tersisa sentuhan-sentuhan akhir untuk menutup kesepakatan, dalam sebuah transfer yang oleh Barcelona dipandang sebagai langkah strategis untuk membangun kembali lini tengah, melalui perekrutan seorang pemain yang memiliki pengalaman besar dan kepribadian kepemimpinan, sementara keberhasilannya menjadi pukulan telak bagi ambisi Real Madrid untuk mendapatkan jasa salah satu pemain lini tengah paling menonjol di dunia.