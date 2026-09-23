Daniel Riolo, jurnalis dan analis di jaringan RMC Sport, mempertanyakan apakah kampanye media yang dilakukan Kylian Mbappe demi memenangi Ballon d'Or sudah mulai berubah menjadi sesuatu yang berlebihan, dengan menilai bahwa pernyataan terakhir kapten timnas Prancis itu membuat situasinya "memalukan".

Perlombaan Ballon d'Or, yang dijadwalkan diumumkan dalam sebuah acara yang digelar di ibu kota Inggris, London, pada 26 Oktober mendatang, telah dimulai dengan para kandidat yang semakin gencar tampil di media untuk mempromosikan peluang mereka.

Seperti halnya Lamine Yamal, Mbappe terus berbicara tentang alasan-alasan yang membuatnya layak meraih penghargaan itu, dengan menegaskan pada Selasa bahwa penghargaan tersebut pada dasarnya bersifat individual, dan bahwa kemampuan seorang pemain untuk menampilkan performa individu yang mencolok adalah hal yang meninggalkan kesan bagi para pemilih.

Mbappe mengakhiri musim lalu sebagai pencetak gol terbanyak Liga Spanyol dengan 25 gol, dan Liga Champions Eropa dengan 15 gol, serta menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia selama musim panas dengan 22 gol dalam tiga edisi, meski tanpa meraih satu gelar besar pun.

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"Situasinya seperti mobil curian"

Waktu pelaksanaan wawancara, yang dilakukan 48 jam sebelum derby Madrid melawan Atletico, menarik perhatian Riolo, terutama karena Mbappe kemudian menampilkan pertandingan yang sulit melawan Atletico Madrid di tengah performa yang biasa-biasa saja dari Real Madrid.

Riolo mengatakan dalam program "After Foot" di RMC: "Ia menampilkan pertandingan yang menjadi bencana." Analis itu menilai bahwa Mbappe memberikan Ballon d'Or arti yang lebih besar dari yang seharusnya, dengan berkata: "Itu obsesinya saat ini. Apa yang ia katakan dalam wawancara ini sebagian besar adalah demagogi (berlebihan dalam retorika untuk memengaruhi publik)."

Ia melanjutkan: "Ia datang membawa hiasan dan manisan perayaan, dan Anda bisa melihatnya dari jarak seribu kilometer. Situasinya seperti mobil curian (maksudnya situasinya aneh dan mencolok)."

Riolo menambahkan bahwa banyaknya wawancara Mbappe membuat kampanye itu "memalukan", dengan berkata: "Ada banyak sekali sikap berlebihan terkait apa yang ia berikan atau tidak berikan kepada tim. Saya tidak memahami apa pun dari kampanye ini. Saya memahami tujuannya, tetapi saya tidak pernah percaya bahwa tujuan menghalalkan cara. Ini seperti orang yang mengatakan bahwa hasil adalah satu-satunya hal yang penting dalam sepak bola."

Ia melanjutkan: "Saya tidak akan mengatakan ini Ballon d'Or yang berkurang nilainya, tetapi cara yang ia gunakan untuk mencoba meraih keberhasilan ini, jika itu terjadi, meninggalkan perasaan getir pada diri saya."

Selama penampilan medianya yang berulang, Mbappe berbicara tentang dirinya sebagai salah satu kandidat untuk memenangi penghargaan itu, bahkan ia melontarkan kritik tidak langsung kepada Ousmane Dembele tanpa menyebut namanya.

Mbappe mengatakan dalam wawancara dengan majalah "France Football" pada 11 September bahwa setelah Messi dan Ronaldo, "saya melihat hal ini dan berkata bahwa bahkan ketika salah satu dari mereka memenangi Ballon d'Or, saya tidak menukar diri saya dengannya. Dembele? Ia selalu dipandang sebagai pemain berbakat. Sedangkan saya, saya selalu dianggap sebagai pemain terpilih."