Seolah-olah kami adalah setan... Pemain Senegal menyampaikan pesan yang kuat setelah tersingkir dari Piala Dunia

Bintang tim nasional Senegal, Idrissa Jana Jay, mengungkapkan penyesalannya karena harus tersingkir dari Piala Dunia 2026 pada babak 32 besar, setelah kalah dari Belgia, Rabu kemarin.

Timnas Senegal sempat unggul 2-0 atas Belgia, sebelum "Setan Merah" berhasil mencetak dua gol berturut-turut beberapa menit menjelang akhir waktu normal, dan pada detik-detik terakhir babak perpanjangan waktu kedua, Yuri Tielemans mencetak gol penentu kemenangan bagi timnas Belgia melalui tendangan penalti, sehingga meraih kemenangan dramatis (3-2) dan melaju ke babak 16 besar Piala Dunia.

Idrisa (36 tahun) mengatakan dalam pernyataan kepada media setelah pertandingan: “Saya rasa sungguh disayangkan, sejak awal turnamen, bahkan sebelum itu, begitu banyak pembicaraan tentang para pemain senior, seolah-olah kami adalah setan.”

Dia menambahkan, seperti dilansir oleh "Foot Mercato": "Para pemain senior ada di sini hanya untuk memastikan segalanya berjalan lancar, sama seperti di tim mana pun."

Mengenai tersingkirnya tim dari Piala Dunia, ia menjelaskan: “Sulit untuk memikirkannya sekarang. Kami merasa sedih atas tersingkirnya ini. Kami berharap bisa mencapai babak-babak selanjutnya demi rakyat kami.”

Idrissa Jana Gaye dianggap sebagai salah satu pemain berpengalaman di timnas Senegal, dan ia juga mengenakan ban kapten “Singa Teranga” dalam dua pertandingan terakhir di Piala Dunia melawan Irak dan Belgia.

Perlu dicatat bahwa timnas Belgia akan menghadapi timnas Amerika Serikat di babak 16 besar Piala Dunia, yang sebelumnya mengalahkan Bosnia dan Herzegovina (2-0) di babak 32 besar.



