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Italy v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD5Getty Images
Tim Ursinus
Diterjemahkan oleh

"Seolah-olah dia pemain ke-12 bagi Prancis": Penampilan mengerikan Gianluigi Donnarumma mengundang keterkejutan dan memicu perdebatan panas

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Meski Italia secara mengejutkan menang 3-1 atas Prancis di Nations League, Gianluigi Donnarumma tanpa sengaja menjadi pusat perhatian. Lagi-lagi.

Kiper nomor satu Italia yang membela Manchester City itu melakukan beberapa kesalahan. Salah satunya bahkan berakibat fatal ketika Donnarumma, tanpa banyak tekanan, mengirim umpan tepat ke kaki Michael Olise. Olise memanfaatkannya untuk membawa timnya unggul 1-0.

Sementara Olise mencatatkan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya bersama timnas Prancis, menurut opta, itu merupakan kesalahan nyata ke-38 sepanjang karier sang kiper yang berujung pada gol lawan. Tujuh di antaranya terjadi saat ia mengenakan seragam Squadra Azzurra. Namun, bukan hanya kejadian itu yang membuat orang geleng-geleng kepala.

Donnarumma bahkan nyaris menambah catatan buruknya menjadi 39 ketika ia berusaha mencegah tendangan sudut pada menit ke-53, tetapi justru menjaga bola tetap dalam permainan. Para pemain bertahan Italia tampak terkejut dan tidak bereaksi. Akibatnya, rekan setimnya di Manchester City, Rayan Cherki, mendapat peluang emas yang sangat berbahaya. Namun, Donnarumma yang berusia 27 tahun masih mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menepis tembakan Cherki dari jarak sekitar 20 meter hingga membentur tiang.

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Meski begitu, kejadian tersebut membuat penonton di San Siro, Milan, terperangah. Komentator DAZN, Carsten Fuß, juga tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Ada apa sebenarnya dengan Donnarumma? Seolah-olah dia pemain ke-12 Prancis," celetuknya.

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Pada akhirnya, Donnarumma patut berterima kasih kepada rekan-rekannya di lini depan karena kesalahannya tidak berakibat lebih besar. Berkat dua gol Pio Esposito (menit ke-26 dan ke-75) serta gol Davide Frattesi (menit ke-63), Italia membalikkan keadaan dan menang 3-1. Mereka bahkan sempat gagal mengeksekusi satu penalti. Hasil itu juga membawa tim asuhan Roberto Mancini melewati Prancis di klasemen. Dengan satu pertandingan tersisa, Italia memuncaki klasemen berkat keunggulan dalam pertemuan langsung atas Equipe Tricolore.

Gianluigi Donnarumma: Perdebatan soal posisi kiper sudah bergulir di Inggris

Penampilan buruk Donnarumma itu sejalan dengan performanya dalam beberapa pekan terakhir. Setelah dinobatkan sebagai kiper terbaik dunia pada 2021 dan 2025, ia kesulitan menemukan performa terbaiknya selama berminggu-minggu. Pada awal November, dalam kemenangan tipis 3-2 The Skyblues atas RB Leipzig di Liga Champions, ia melakukan kesalahan saat salah memperkirakan arah umpan ke pencetak gol Ridle Baku sebelum skor berubah menjadi 1-1. Sekitar sebulan lalu, ia bahkan dua kali tampil buruk melawan mantan klubnya, PSG. Pada akhir Oktober, bola yang seharusnya bisa dihentikan juga lolos dari tangkapannya saat menghadapi Aston Villa.

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Perdebatan soal posisi kiper telah mencuat di kalangan suporter Cityzens, di berbagai platform media sosial, dan di pers Inggris. Pelatih Enzo Maresca setiap kali mengakui kesalahan-kesalahan itu di depan publik, tetapi menolak anggapan bahwa ada masalah di posisi penjaga gawang. Menurutnya, Donnarumma memiliki pengalaman yang cukup untuk menghadapi situasi saat ini.

"Ini tidak mengkhawatirkan," kata Maresca setelah kesalahan melawan Leipzig. Penerus Pep Guardiola itu juga menepis kemungkinan kiper cadangan Geronimo Rulli menggantikan Donnarumma. Pemain berusia 34 tahun itu sudah mengetahui peran yang diberikan kepadanya sejak tiba pada musim panas. Sebaliknya, Maresca menegaskan bahwa susunan pemain inti Manchester City "selalu Gigio + sepuluh pemain".

Ditulis olehTim Ursinus

Koresponden sepak bola Jerman dan Eropa

Meskipun karier sebagai penjaga gawang tidak pernah terwujud, sepak bola selalu menjadi hal yang konstan dalam hidup saya. Sejak kecil sudah jelas bahwa jurnalisme olahraga akan menjadi jalan saya ke depan. Setelah magang di bagian olahraga Schwäbisches Tagblatt di kota kelahiran saya, Tübingen, saya melanjutkan studi di Karlsruhe — sebuah pilihan yang agak dipertanyakan bagi seorang Swabia. Pada akhir 2018, saya mulai sebagai magang di SPOX dan GOAL, kemudian menjadi mahasiswa pekerja, dan akhirnya menjadi trainee redaksi. Sejak 2023, saya menjadi anggota tetap tim redaksi. Pada September 2024, saya mengambil peran sebagai SEO Senior, namun saya juga bekerja sebagai reporter dan kepala editor jaga.

🎯 Bidang Keahlian Utama Saya:

Mendelegasikan artikel SEO dan mengelola freelancer di bidang ini

Peliputan langsung di klub-klub Bundesliga (terutama FC Bayern, VfB Stuttgart, BVB, dan Eintracht Frankfurt)

Cerita-cerita seputar sepak bola

Meneliti dan menulis berita dari dunia olahraga

Bagaimana Saya Terjun ke Dunia Sepak Bola:

Semua berawal dari kemenangan Bayern Munich di Liga Champions pada awal 2000-an, ketika Oliver Kahn menepis tiga penalti dan menjadi pahlawan masa kecil saya. Kenangan ini memang agak kabur karena saya baru berusia empat tahun. Namun, tak lama kemudian saya membuka kertas pembungkus dan menemukan sarung tangan penjaga gawang pertama saya.

🌟 Momen Sepak Bola Favorit Saya:

Ada banyak. Yang terutama adalah kenangan dari tugas saya sebagai reporter — misalnya di Paris, Madrid, atau Milan. Ditambah lagi perjalanan groundhopper pribadi, yang akan selalu tak terlupakan.

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