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Meski Italia secara mengejutkan menang 3-1 atas Prancis di Nations League, Gianluigi Donnarumma tanpa sengaja menjadi pusat perhatian. Lagi-lagi.

Kiper nomor satu Italia yang membela Manchester City itu melakukan beberapa kesalahan. Salah satunya bahkan berakibat fatal ketika Donnarumma, tanpa banyak tekanan, mengirim umpan tepat ke kaki Michael Olise. Olise memanfaatkannya untuk membawa timnya unggul 1-0.

Sementara Olise mencatatkan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya bersama timnas Prancis, menurut opta, itu merupakan kesalahan nyata ke-38 sepanjang karier sang kiper yang berujung pada gol lawan. Tujuh di antaranya terjadi saat ia mengenakan seragam Squadra Azzurra. Namun, bukan hanya kejadian itu yang membuat orang geleng-geleng kepala.

Donnarumma bahkan nyaris menambah catatan buruknya menjadi 39 ketika ia berusaha mencegah tendangan sudut pada menit ke-53, tetapi justru menjaga bola tetap dalam permainan. Para pemain bertahan Italia tampak terkejut dan tidak bereaksi. Akibatnya, rekan setimnya di Manchester City, Rayan Cherki, mendapat peluang emas yang sangat berbahaya. Namun, Donnarumma yang berusia 27 tahun masih mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menepis tembakan Cherki dari jarak sekitar 20 meter hingga membentur tiang.

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Meski begitu, kejadian tersebut membuat penonton di San Siro, Milan, terperangah. Komentator DAZN, Carsten Fuß, juga tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Ada apa sebenarnya dengan Donnarumma? Seolah-olah dia pemain ke-12 Prancis," celetuknya.

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Pada akhirnya, Donnarumma patut berterima kasih kepada rekan-rekannya di lini depan karena kesalahannya tidak berakibat lebih besar. Berkat dua gol Pio Esposito (menit ke-26 dan ke-75) serta gol Davide Frattesi (menit ke-63), Italia membalikkan keadaan dan menang 3-1. Mereka bahkan sempat gagal mengeksekusi satu penalti. Hasil itu juga membawa tim asuhan Roberto Mancini melewati Prancis di klasemen. Dengan satu pertandingan tersisa, Italia memuncaki klasemen berkat keunggulan dalam pertemuan langsung atas Equipe Tricolore.

Gianluigi Donnarumma: Perdebatan soal posisi kiper sudah bergulir di Inggris

Penampilan buruk Donnarumma itu sejalan dengan performanya dalam beberapa pekan terakhir. Setelah dinobatkan sebagai kiper terbaik dunia pada 2021 dan 2025, ia kesulitan menemukan performa terbaiknya selama berminggu-minggu. Pada awal November, dalam kemenangan tipis 3-2 The Skyblues atas RB Leipzig di Liga Champions, ia melakukan kesalahan saat salah memperkirakan arah umpan ke pencetak gol Ridle Baku sebelum skor berubah menjadi 1-1. Sekitar sebulan lalu, ia bahkan dua kali tampil buruk melawan mantan klubnya, PSG. Pada akhir Oktober, bola yang seharusnya bisa dihentikan juga lolos dari tangkapannya saat menghadapi Aston Villa.

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Perdebatan soal posisi kiper telah mencuat di kalangan suporter Cityzens, di berbagai platform media sosial, dan di pers Inggris. Pelatih Enzo Maresca setiap kali mengakui kesalahan-kesalahan itu di depan publik, tetapi menolak anggapan bahwa ada masalah di posisi penjaga gawang. Menurutnya, Donnarumma memiliki pengalaman yang cukup untuk menghadapi situasi saat ini.

"Ini tidak mengkhawatirkan," kata Maresca setelah kesalahan melawan Leipzig. Penerus Pep Guardiola itu juga menepis kemungkinan kiper cadangan Geronimo Rulli menggantikan Donnarumma. Pemain berusia 34 tahun itu sudah mengetahui peran yang diberikan kepadanya sejak tiba pada musim panas. Sebaliknya, Maresca menegaskan bahwa susunan pemain inti Manchester City "selalu Gigio + sepuluh pemain".