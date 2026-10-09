Mbappe hanya tampil pada laga pertama dari empat pertandingan Nations League tim nasional Prancis. Melawan Turki, penyerang 27 tahun itu membawa Prancis menang 1-0, tetapi dalam laga itu ia mengalami peregangan berlebih pada kapsul belakang sendi lutut kiri. Karena itu, ia meninggalkan kamp tim dan menjalani rehabilitasi selama sisa periode pertandingan internasional.

Namun, foto Mbappe saat menghadiri pesta di Paris bersama pasangannya, Ester Exposito, kemudian muncul. Mbappe sendiri juga membagikan rekaman saat bersepeda di Swiss di Instagram, setelah Mourinho sebelumnya secara eksplisit melarang para pemainnya melakukan itu karena risiko terjatuh. Perilaku Mbappe memicu ketidakpahaman di kalangan banyak fans Real dan kabarnya juga sejumlah petinggi klub.

Ditanya soal itu dalam konferensi pers pada Jumat, Mourinho menyebut perdebatan tersebut "konyol" dan menjelaskan terkait rekaman bersepeda itu: "Ia berada di sebuah hotel yang terdiri dari rumah-rumah kecil. Sepeda-sepeda itu digunakan untuk bolak-balik antara area-area bersama di hotel yang tenang itu. Dan kesannya jadi seperti dia mengikuti Tour de Suisse."

Jose Mourinho berbicara kepada para fans Real Madrid

Di saat yang sama, Mourinho memastikan bahwa Mbappe akan dimainkan dalam laga mendatang melawan Villarreal pada Sabtu malam pukul 21.00. Jika nanti ada siulan ejekan untuk Mbappe, itu akan menjadi "kemenangan untuk kalian", kata Mourinho kepada para reporter yang kritis.

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 VIL

Sementara itu, kepada para fans ia mengatakan: "Bersikap adil berarti bersikap cerdas. Saya berjanji: Jika seorang pemain Real Madrid tidak bersikap seperti pemain Real Madrid, jika ia gagal sebagai pemain, tidak memenuhi kewajibannya sebagai pemain atau sebagai warga negara, kalian tidak akan melihat pemain itu di bangku cadangan. Kalian tidak akan bisa mencemoohnya. Ia akan berada di rumah."

Mbappe memulai musim dengan kuat: dalam delapan laga kompetitif pertama, ia mencetak delapan gol dan dua assist. Meski begitu, Real sudah melakukan dua kesalahan langkah di Primera Division dan karena itu tertinggal enam poin dari rival abadinya, FC Barcelona, yang masih sempurna di puncak klasemen.