"Seolah-olah dia mendapat komisi".. Penilaian yang sangat buruk terhadap wasit Mesir Amin Omar dalam pertandingan melawan Argentina

Wasit internasional asal Mesir, Amin Omar, mendapat kritik tajam setelah memimpin pertandingan antara Argentina dan Austria pada putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, yang berakhir dengan kemenangan sang juara bertahan 2-0.

Situs web Spanyol ternama "Archivo VAR" memberikan penilaian mengejutkan sebesar 1,5 dari 10 kepada Amin Omar, dengan menyatakan bahwa wasit asal Mesir itu adalah "yang terburuk dalam pertandingan tersebut dengan selisih yang sangat jauh".

Situs tersebut menyebutkan dalam laporannya bahwa Amin Omar melakukan kesalahan krusial setelah mengabaikan pemberian tendangan penalti yang jelas untuk Argentina akibat pelanggaran terhadap Lautaro Martínez di dalam kotak penalti, sekaligus menegaskan bahwa insiden tersebut layak mendapat sanksi dan telah ditinjau melalui teknologi video.

Situs tersebut juga menyoroti bahwa wasit asal Mesir itu terlalu sering memberikan peringatan lisan kepada para pemain tanpa mengeluarkan kartu kuning dalam banyak situasi yang seharusnya mendapat sanksi, dengan mengatakan: “Seolah-olah dia mendapat komisi untuk setiap peringatan yang dia berikan,” sebagai sindiran atas banyaknya peringatan lisan yang dia berikan selama pertandingan.

Situs tersebut juga menuduh Amin Omar menganggap kontak-kontak yang digambarkannya sebagai “surreal”, serta mengabaikan pelanggaran yang jelas, terutama insiden yang melibatkan bek Argentina Cristian Romero, dengan menilai bahwa pelanggaran tersebut secara jelas seharusnya mendapat kartu kuning.

Laporan tersebut juga menyinggung gol pertama Lionel Messi dalam pertandingan tersebut, dengan mencatat adanya dugaan pelanggaran di awal serangan; namun, kurangnya tayangan ulang televisi yang memadai menghalangi untuk memastikan keabsahan insiden tersebut atau meninjaunya secara menyeluruh.

Situs Spanyol tersebut mengakhiri evaluasinya dengan menegaskan bahwa penampilan Amin Omar merupakan salah satu poin negatif utama dalam pertandingan antara Argentina dan Austria, sehingga ia mendapatkan salah satu penilaian wasit terendah yang pernah ada di turnamen ini hingga saat ini.

Baca juga:

Bintang Timnas Mesir: Mesir adalah yang terkuat di Afrika… dan kami akan melaju jauh di Piala Dunia