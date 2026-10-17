Presiden Barcelona melontarkan tuduhan serius terhadap rival bebuyutannya dari Madrid dan secara tegas menyatakan dukungannya kepada Tebas.

Ketika ditanya tentang konflik tersebut sebelum laga liga Barca di markas Real Betis pada Sabtu (5-2), Laporta mengatakan kepada wartawan bahwa ia senang "memiliki Javier Tebas sebagai presiden LaLiga, yang punya pengalaman yang dibutuhkan untuk menangani persoalan seperti ini. Selain itu, ia tahu betul cara menghadapi serangan Madrid terhadap LaLiga ini."

Laporta kemudian kembali menyerang Real: "Sepertinya mereka ingin merusak segalanya, seolah-olah mereka ingin merusak LaLiga, seolah-olah mereka ingin merusak Komite Teknis Wasit. Mereka juga tidak puas dengan federasi, mereka tidak puas dengan apa pun."

Ia belum berhenti sampai di situ. "Untungnya," kata Laporta, Tebas "sudah melewati seribu pertempuran" dan memiliki "pengalaman yang diperlukan untuk menangkis serangan-serangan ini, yang tidak pantas dilakukan oleh klub anggota LaLiga, karena mereka terus-menerus menyerang segala hal yang dilakukan."

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Tebas bandingkan Real dengan propaganda Nazi

Pernyataan Laporta muncul setelah apa yang mungkin menjadi eskalasi terburuk sejauh ini dalam perseteruan antara Real dan pihak liga, yang diwakili Tebas. Klub asal Madrid itu menuntut Tebas mundur setelah ia, melalui X, menuding saluran televisi milik klub tersebut menyebarkan propaganda ala Jerman Nazi.

Tebas membuat perbandingan tajam itu setelah Real bereaksi terhadap kartu merah terbaru dan hukuman berikutnya yang dijatuhkan kepada penyerang bintang Vinicius Junior.

Seperti yang sudah sering terjadi sebelumnya, reaksi itu sangat dramatis. Belakangan ini, tokoh-tokoh di Real dan Real Madrid TV berulang kali memilih untuk menggambarkan diri mereka sebagai korban.

Korban keputusan wasit dan korban konspirasi liga terhadap klub. Cara mereka beroperasi mencakup tuduhan terhadap para wasit, sistem perwasitan, dan pihak liga yang dipimpin Tebas.

Apa alasan Real menuntut Tebas mundur?

Dalam kasus terbaru ini, Real menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa "sungguh tidak dapat diterima dan sangat serius ketika seseorang yang menduduki dua jabatan dengan tanggung jawab terbesar dalam sepakbola Spanyol menggunakan perbandingan dengan metode propaganda rezim Nazi untuk mendiskreditkan klub kami, pimpinannya, dan saluran televisinya. Penjelasan bahwa ia tidak merujuk pada ideologi Nazi tidak mengubah sifat pernyataannya yang sangat menghina, tercela secara moral, dan tidak pantas secara kelembagaan."

Real kemudian menuntut pria berusia 64 tahun itu segera mundur dari jabatannya sebagai presiden LaLiga dan wakil presiden Federasi Sepakbola Kerajaan Spanyol.

Tebas menanggapi serangan tersebut dengan tenang. "Dalam 13 tahun, saya sudah tidak ingat lagi berapa kali jajaran pimpinan Real Madrid menuntut saya mundur," tulisnya di X. Menurutnya, jabatannya menuntut "independensi", bukan "diam menghadapi serangan Real Madrid TV yang terus-menerus, berlebihan, dan menghina".