Senyuman yang mengesampingkan itu menempatkan Hakimi dalam “konfrontasi yang merugikan” dengan para pendukung Maroko

Peluit akhir pada babak perempat final Piala Dunia 2026 bukan sekadar menandai tersingkirnya tim nasional Maroko dari Prancis dengan skor 2-0, melainkan juga menjadi awal dari badai kontroversi yang menimpa kapten “Singa Atlas”, Achraf Hakimi.

Antara penampilan yang digambarkan sebagai “mengecewakan” dan perilakunya setelah pertandingan, bintang Paris Saint-Germain ini mendapati dirinya menjadi sasaran kritik tajam baik dari media maupun para penggemar. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di lapangan… dan di luar lapangan?

Hakimi pun mendapati dirinya sendirian setelah pertandingan. Sementara sahabat karibnya, Kylian Mbappé, merayakan keberhasilan membawa Les Bleus ke semifinal, impian bek sayap Maroko itu untuk mengulangi prestasi Piala Dunia 2022 pun sirna. Penampilannya di sayap kanan tidak sesuai ekspektasi, dan tampak jauh dari level yang biasa ditunjukkannya kepada para penggemarnya, sehingga menurut para analis, ia harus menanggung sebagian tanggung jawab atas tersingkirnya tim secara menyakitkan tersebut.

Situs "rmcsport" Prancis, mengutip laporan-laporan dari Maroko, menyebutkan bahwa media lokal tidak segan-segan mengkritik kapten tim nasional tersebut, dengan menggambarkan penampilannya sebagai "jauh dari level biasanya, dan gagal memberikan kontribusi ofensif yang menentukan".

Sementara itu, situs Maroko “360” memberinya nilai 4,5 dari 10, yang merupakan nilai terendah di lini pertahanan, dengan menyebutkan bahwa ia “terlalu sering maju sehingga meninggalkan ruang kosong yang luas di belakangnya, dan gagal membuat perbedaan di lini serang”.

Namun, kritik tidak berhenti pada aspek teknis. Sebuah video yang menyebar dengan cepat menunjukkan Hakimi tersenyum saat berbicara dengan rekan setimnya di Paris Saint-Germain, Désiré Doué, segera setelah kekalahan tersebut.

Senyuman tersebut memicu kemarahan sebagian besar penggemar Maroko di media sosial, dan dianggap oleh sebagian orang sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap pentingnya momen tersebut, meskipun ia tampak tegang dalam cuplikan-cuplikan sebelumnya.