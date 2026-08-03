"Senyuman, kue, dan krisis": Konferensi pers aneh Bayern Munich di Korea Selatan

Konferensi pers Bayern Munich, jelang laga uji coba melawan klub Korea Selatan Jeju SK, menyaksikan momen tidak biasa setelah sang pelatih Vincent Kompany terpaksa memerankan peran sebagai penerjemah bagi bek asal Korea Selatan-nya, Minjae Kim, akibat masalah penerjemahan.

Selama konferensi pers yang digelar dalam rangkaian tur Asia tim itu, penerjemah resmi menjelaskan bahwa ia tidak dapat menerjemahkan pertanyaan dari bahasa Jerman ke bahasa Korea atau Inggris, melainkan hanya menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Korea, yang mendorong Kompany untuk menerjemahkan sendiri pertanyaan-pertanyaan berbahasa Jerman itu ke bahasa Inggris agar Kim bisa menjawabnya.

Kim berbicara tentang persaingan di posisi jantung pertahanan dengan Dayot Upamecano dan Jonathan Tah, seraya menegaskan: "Persaingan di Bayern Munich kuat setiap musim, dan saya senang bersaing dengan mereka berdua. Kami memiliki hubungan yang luar biasa dan saya belajar banyak dari mereka, sehingga saya merasa sangat puas."

Bek asal Korea Selatan itu juga membantah rumor yang mengaitkannya dengan kepergian dari klub Bavaria tersebut, dan berkata: "Saya sangat senang di Bayern Munich. Saya memberikan semua yang saya miliki di setiap pertandingan, dan saya berharap bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan musim ini serta melanjutkan perjalanan saya bersama tim."

Di sisi lain, Kompany memuji pemainnya, dengan mengatakan: "Minjae selalu memberikan yang terbaik dalam latihan dan pertandingan, dan ia telah menampilkan musim yang istimewa. Saya tidak peduli dengan pemeringkatan atau urutan para bek, melainkan dengan apa yang mereka tampilkan di dalam lapangan, dan saya ingin melihat semangat kompetitif ini di semua posisi."

Konferensi pers itu juga menyaksikan momen lucu lainnya ketika Kompany secara berkelakar meragukan keakuratan penerjemahan saat ia menjawab tentang kesannya setelah menghadiri salah satu pertandingan Liga Korea, sebelum ia melanjutkan pembicaraannya di tengah suasana penuh tawa, demikian sebagaimana dilaporkan oleh surat kabar "Bild" Jerman.

Konferensi pers itu ditutup dengan momen perayaan, setelah para penyelenggara menyuguhkan kue berbentuk lapangan sepak bola bertuliskan logo Bayern Munich dan Jeju SK serta tanggal pertandingan kepada Kompany dan Kim, sehingga keduanya berfoto kenang-kenangan bersama pelatih tim Korea Sergio Costa dan penjaga gawang Dongjun Kim, di penghujung sebuah konferensi pers yang bernuansa tidak biasa.