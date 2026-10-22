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Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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"Senyuman dan pesan tegas": Mbappe menjawab pertanyaan soal empat gol Paris ke gawang Barcelona

Paris Saint-Germain vs Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Champions League
Barcelona vs Real Madrid
Real Madrid
LaLiga
Real Madrid vs RB Leipzig
RB Leipzig
K. Mbappe
Prancis
Spanyol
Jerman

Mencetak gol dalam kemenangan 4-1 atas Leipzig

Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, memastikan bahwa dirinya menyaksikan pertandingan mantan klubnya, Paris Saint-Germain, saat menjamu Barcelona di Liga Champions.

Kylian Mbappe menyimak dengan antusias laga Paris Saint-Germain melawan Barcelona (4-2) di Liga Champions melalui layar televisi pada Selasa malam.

 Dalam perbincangannya dengan kanal Canal+ seusai kemenangan Real Madrid atas Leipzig (4-1) pada Rabu malam kemarin, kapten timnas Prancis itu membahas pertandingan tersebut serta duel El Clasico menghadapi Barca, yang akan digelar pada hari Minggu di Stadion Camp Nou.

Mbappe berkata sambil tersenyum: "Paris Saint-Germain melawan Barcelona? Pertandingan luar biasa, siapa yang tidak menontonnya?".


 Ia melanjutkan: "Saya mencintai sepak bola, dan saya menontonnya dalam kondisi apa pun, tetapi Anda tidak banyak belajar dari pertandingan seperti ini. Ini adalah Liga Champions".

Ia menutup: "Pekan ini kami kembali ke Liga Spanyol, dan kami akan fokus mempersiapkannya dengan baik".

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