Senyuman Brian Brobbey mengungkap segalanya tentang status transfer besar ke Bayern München

Brian Brobbey dilaporkan menjadi incaran serius Bayern München, demikian dilansir The Independent pekan lalu. Dalam wawancara dengan Viaplay, pemain yang telah 10 kali membela tim nasional Belanda ini ditanya mengenai rumor tersebut.

“Tentu saja menyenangkan jika ada klub besar yang datang, tapi saya sendiri belum mendengar apa-apa,” kata Brobbey sambil tertawa. “Jadi, saya tidak tahu.”

Wartawan Koen Weijland kemudian bertanya apakah Brobbey sama sekali akan mempertimbangkan untuk kembali tinggal di Jerman, mengingat petualangannya yang kurang sukses di RB Leipzig sebelumnya. “Saya tidak tahu,” jawab Brobbey, setelah itu sang penyerang tidak menambahkan apa-apa lagi.

Menurut Brobbey, transfer sama sekali tidak menjadi pertimbangan dan dia justru merasa nyaman di Inggris. “Ketika saya datang ke sini, semuanya baru dan saya belum sepenuhnya fit. Saya jarang bermain di Ajax. Jadi saya harus fokus memperbaiki kondisi fisik, termasuk melalui penampilan sebagai pengganti dan latihan.”

“Di situ saya benar-benar berkembang. Dan saya juga menjadi lebih matang di lapangan,” kata Brobbey, yang baru-baru ini mendapat pujian indah dari Thierry Henry. “Tentu saja itu menyenangkan. Jika seorang legenda seperti itu mengatakan hal itu, rasanya sangat membanggakan. Itu berarti Anda tahu bahwa Anda berada di jalur yang benar.”

Brobbey menekankan bahwa fokusnya sekarang sepenuhnya tertuju pada pertandingan-pertandingan terakhir musim ini, namun setelah itu Piala Dunia bersama timnas Belanda juga sudah di depan mata. Biasanya Brobbey selalu masuk dalam skuad pelatih nasional Ronald Koeman.

Apakah dia benar-benar memiliki peluang untuk menjadi penyerang utama, Brobbey tidak berani memastikan. “Tentu saja itu akan sangat istimewa. Itu adalah sesuatu yang diimpikan setiap pemain. Tapi pertama-tama selesaikan musim ini dengan baik, setelah itu kita lihat saja,” pungkasnya.