Senyum kembali menghiasi wajah Ancelotti setelah perkembangan penting di pemusatan latihan Brasil

Staf teknis tim nasional Brasil menerima kabar gembira yang telah lama dinantikan, setelah sayap Barcelona, Raphinha, kembali ikut serta secara parsial dalam sesi latihan bersama “Seleção”, di tengah harapan besar agar ia dapat tampil di babak perempat final Piala Dunia jika negaranya lolos.

Kembalinya bintang Brasil ini kembali menghadirkan senyuman di wajah pelatih kepala Carlo Ancelotti selama sesi latihan terakhir, setelah beberapa hari yang sulit yang dialami tim nasional akibat cedera Lucas Paquetá dan ketidakpastian seputar kesiapan sejumlah pemain.

Rafinha telah menapaki langkah terpenting dalam proses pemulihannya dengan kembali tampil di lapangan bersama rekan-rekan setimnya, meskipun dipastikan absen dalam laga berikutnya melawan Norwegia di babak 16 besar, tim medis telah menetapkan tujuan yang jelas baginya; yaitu mempersiapkannya sepenuhnya untuk kemungkinan laga perempat final melawan pemenang pertandingan antara Meksiko dan Inggris.

Pemain sayap Barcelona itu mendapat sambutan meriah dari rekan-rekan setimnya sebelum latihan dimulai di New Jersey, di mana mereka membentuk barisan kehormatan tradisional di tengah tepuk tangan meriah.

Setelah itu, sang pemain ikut serta secara normal dalam sesi pemanasan dan latihan awal dengan bola, sebelum kemudian memisahkan diri dari kelompok untuk melakukan latihan khusus dengan intensitas rendah di bawah pengawasan para pelatih kebugaran guna menyelesaikan tahap terakhir dari proses pemulihannya.

Menurut informasi dari kamp pelatihan Brasil sebagaimana dilaporkan surat kabar Spanyol “Marca”, rencana yang disusun oleh tim medis untuk Rafinha sepenuhnya sejalan dengan jalur yang dilalui rekan setimnya, Neymar, dua minggu lalu; yang pertama-tama berfokus pada integrasi bertahap dengan kelompok, kemudian peningkatan beban fisik, hingga pemberian lampu hijau untuk bermain begitu risiko kambuhnya cedera telah hilang.

Surat kabar Spanyol tersebut menegaskan bahwa pihak Brasil sama sekali tidak mau mengambil risiko terhadap sang pemain, sehingga gagasan untuk mempercepat kembalinya dia dalam laga melawan Norwegia di babak 16 besar telah dikesampingkan, karena prioritas utama saat ini adalah terlebih dahulu melaju melewati babak tersebut, dan memastikan kehadiran Rafeina sebagai salah satu kartu as di babak perempat final.