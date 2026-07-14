Sentuhan tangan atau keputusan yang tepat? Tendangan penalti Spanyol memicu pertanyaan

Tendangan penalti yang diperoleh tim nasional Spanyol, dalam pertandingan yang sedang berlangsung melawan Prancis di semifinal Piala Dunia 2026, memicu kontroversi dalam laga yang digelar di Stadion Dallas.

Spanyol menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0, berkat tendangan penalti yang diperoleh Lamine Yamal setelah dilanggar oleh Lucas Dean, dan berhasil dieksekusi dengan baik oleh Mikel Oyarzabal pada menit ke-22.

Terdapat keraguan mengenai adanya sentuhan tangan pada Yamal sebelum ia dijatuhkan, yang berpotensi membuat Spanyol tidak berhak mendapatkan tendangan penalti tersebut. Akun “Archivo VAR” pun turun tangan melalui platform “X” untuk menghilangkan keraguan tersebut.

Akun tersebut mempertanyakan apakah sentuhan tangan Yamal yang terjadi sebelum pelanggaran tersebut perlu ditinjau ulang, dan menjawab tidak; karena pemain Spanyol itu menguasai bola dengan lengan yang menempel pada tubuhnya, sebelum menerima tekel dari bek lawan. Karena insiden tersebut menghasilkan tendangan penalti dan bukan gol langsung, maka hal itu tidak tunduk pada tinjauan Video Assistant Referee (VAR).

Perlu diingat bahwa pemenang pertandingan ini akan menunggu di final, melawan pemenang dari semifinal lainnya yang mempertemukan Argentina dan Inggris, besok Rabu.