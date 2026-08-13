Stadion Santiago Bernabeu tengah mengalami transformasi baru, dan bersamanya hadir salah satu detail yang paling dinanti-nantikan oleh para pendukung Real Madrid: nama komersial stadion di fasad "Castellana", di samping logo klub.

Menurut surat kabar "Marca", struktur ini akan disinari dari belakang untuk memperkuat visibilitas setelah matahari terbenam, sehingga identitas stadion akhirnya bisa terlihat jelas dari luar, sebagaimana yang terjadi sebelumnya.

Surat kabar itu menambahkan bahwa ide ini bukanlah hal baru. Pada musim panas lalu, klub melakukan sejumlah uji coba pada huruf "B" dalam nama stadion Bernabeu (nama yang akan ditampilkan) untuk menentukan ukuran dan jenis huruf yang paling ideal, dengan menganalisis tampilannya dari luar dan dari berbagai sudut.

Pengerjaan kembali dilanjutkan sepekan lalu, ketika konstruksi dimulai dan para pekerja menangani pemasangan struktur. Pengerjaan tidak mungkin dimulai lebih awal karena adanya pekerjaan pada gerbang-gerbang bawah di sisi yang sama, mengingat regulasi tidak mengizinkan pekerjaan bersamaan di area yang sama pada ketinggian yang berbeda.

Di bagian dalam, dilakukan uji coba pada papan LED di tribun kedua, yang pemasangannya dimulai pada akhir musim lalu, dan diperkirakan akan siap untuk laga pembuka liga di Stadion Santiago Bernabeu. Stadion yang terus mengalami perkembangan sejak dibuka kembali ini terus menyempurnakan detail-detail yang memperkuat statusnya sebagai stadion terdepan.

Namun, kejutan terbesar yang mungkin dibawa oleh fase ini menurut surat kabar Spanyol itu terletak di jalanan, di mana klub tengah mengkaji pemasangan struktur logam -yang selaras dengan fasad stadion- yang memuat nama stadion dan logo Real Madrid di Plaza de los Sagrados Corazones, sebuah lapangan kecil yang menjadi lokasi pasar Bernabeu.

Alasannya adalah bahwa area ini merupakan yang paling banyak dikunjungi oleh para suporter untuk berfoto, sehingga tambahan ini akan menjadikannya destinasi yang lebih menarik bagi kerumunan besar yang berdatangan ke stadion setiap harinya.