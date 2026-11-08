Sensasi Roma Rodrigo Mora buka suara soal skuad pertama Portugal tanpa Cristiano Ronaldo setelah rentetan gol luar biasa

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Rodrigo Mora melejit di Roma, mengukuhkan tempatnya di susunan pemain inti lewat rentetan gol yang dicetak dengan penyelesaian akhir tajam dan membuatnya mendapat pengakuan di level internasional. Penyerang muda itu kini bersiap bergabung dengan tim nasional Portugal untuk laga-laga pertama mereka sejak kepergian seorang sosok legendaris.

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Kehidupan setelah Cristiano Ronaldo

Era baru telah tiba bagi Brasil, dan Mora berada di pusatnya. Setelah Ronaldo memutuskan mundur dari sepak bola internasional, gelandang serang Roma itu dipandang sebagai salah satu sosok kunci untuk memimpin lini serang. Peralihan ini terjadi pada momen penting, ketika tim nasional mengumumkan daftar pemain pertamanya sejak penyerang veteran tersebut mengakhiri kariernya yang gemilang setelah dilaporkan berselisih dengan staf pelatih.

"Saya bangga, bermain untuk tim nasional adalah suatu kehormatan. Ronaldo tidak akan ada di sana, tetapi dia idola saya; saya belajar banyak darinya ketika kami berada di ruang ganti yang sama," kata Mora kepada Sky Sport Italia saat ditanya tentang kekosongan yang ditinggalkan mantan pemain Real Madrid itu, seperti dikutip oleh Forza Roma.

Ketajaman berlanjut di Olimpico

Mora tengah menjalani periode paling produktif dalam kariernya setelah mencetak gol dalam tiga pertandingan liga berturut-turut untuk Roma. Kontribusi terbarunya terbukti krusial dalam kemenangan yang diraih dengan susah payah atas Sassuolo, sekaligus makin mengukuhkan tempatnya di susunan pemain inti. Pemain muda itu segera memberikan pujian kepada rekan-rekan setimnya atas peningkatan ketajamannya belakangan ini.

"Umpan yang bagus dari Malen. Saya mencoba dan hari ini saya beruntung bisa mencetak satu lagi gol penting, dan Roma terus menang," kata penyerang itu. Mora juga menyinggung keterlibatannya yang meningkat dalam skuad dibandingkan dengan pekan-pekan awal musim, seraya menunjukkan pandangan yang matang tentang rotasi dalam sepak bola profesional. "Sepak bola memang tak terduga, terkadang Anda bermain dan terkadang tidak, tetapi Anda harus siap," tambahnya.

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Membangun kerja sama dengan Soulé dan Dybala

Salah satu faktor keberhasilan Mora di ibu kota adalah kerja samanya yang semakin berkembang dengan sesama penyerang, Matias Soule dan Paulo Dybala. Ketiganya dengan cepat menjadi salah satu kombinasi kreatif paling menarik di Serie A. Mora mengakui bahwa ia masih mempelajari cara terbaik untuk melengkapi permainan rekan-rekan setimnya, tetapi ia merasa pemahaman mereka di lapangan terus meningkat dari pertandingan ke pertandingan. "Bermain bersama Mati itu menyenangkan, semuanya menjadi lebih mudah. Dia juga luar biasa, dia banyak membantu saya. Paulo... tidak perlu kata sifat untuk menggambarkannya, dia sangat hebat: saya senang bermain bersama mereka," ujar Mora.

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Ia menilai tuntutan tinggi dalam kepelatihan Gasperini berperan dalam perkembangannya secara keseluruhan, terutama peningkatannya dalam fase bertahan, yang menurutnya menjadi faktor penentu bagi pemanggilan terbarunya ke tim nasional. "Pelatih sangat menuntut, termasuk dalam bertahan. Saya berkembang dalam segala aspek, setiap hari. Kerja keras ini sangat penting bagi pemanggilan saya: ini momen yang luar biasa bagi saya dan keluarga," katanya.

Menengok perkembangan pesatnya

Ketika mengenang perjalanannya, Mora tampak hampir terkejut dengan betapa cepat ia beradaptasi dengan tekanan sepak bola kasta tertinggi Italia. Setelah pindah dari Porto, ia tetap sangat berterima kasih kepada mantan klubnya itu karena telah memberikan fondasi bagi kariernya. Ia mengatakan bahwa meski sepak bola selalu diwarnai pasang surut, menjaga keseimbangan dan mengikuti instruksi pelatih menjadi kunci konsistensinya.

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"Ini tidak mudah... Jika menengok ke belakang, saya berada dalam karier profesional ketiga saya: saya tidak menyangka akan mengalami perkembangan secepat ini. Saya berterima kasih kepada Porto; saya berutang segalanya kepada mereka. Kepada diri saya yang lebih muda, saya akan mengatakan bahwa dia telah bekerja dengan baik; saya bersyukur atas sosok saya hari ini," kenangnya.