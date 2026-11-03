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Bintang muda RB Leipzig, Antonio Nusa, mengaku berencana mengusik pikiran Erling Haaland menjelang pertemuan penting mereka di Liga Champions. Pemain sayap Norwegia yang tampil gemilang di Bundesliga musim ini itu ingin mengganggu ritme rekan setimnya di timnas tersebut lewat pesan singkat sebelum pertandingan.

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Nusa bersiap kembali bertemu Haaland

Laga di Red Bull Arena memiliki makna pribadi yang mendalam bagi Nusa. Untuk pertama kalinya, ia akan menghadapi kapten tim nasionalnya, Haaland, dalam pertandingan antarklub kompetitif. Kedua pemain Norwegia itu memiliki hubungan dekat di luar lapangan, dan Nusa kerap menyebut penyerang Manchester City tersebut sebagai sosok yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan kariernya. Meski bersahabat, Nusa bertekad memastikan rekan senegaranya itu pulang dari Jerman dengan tangan hampa pada Rabu malam.

Pemain sayap itu memastikan bahwa ia berniat menghubungi Haaland sebelum peluit awal dibunyikan. "Dia orang yang luar biasa. Saya menantikan pertemuan dengannya. Semoga kami bisa menang. Saya akan mengirim pesan kepadanya," kata Nusa kepada Bild sambil tersenyum.

Sosok andalan baru muncul di Leipzig

Ketika Leipzig menyetujui penjualan Yan Diomande ke Real Madrid dengan nilai fantastis €125 juta, banyak pengamat bertanya-tanya bagaimana klub Bundesliga itu akan menggantikan produktivitasnya. Namun, setelah seperempat awal musim berlalu, jawabannya muncul dalam diri Nusa yang berusia 21 tahun. Talenta Norwegia itu langsung mengisi kekosongan tersebut dan berkembang menjadi pusat serangan dinamis di bawah arahan pelatih kepala Martin Demichelis.

Statistik Nusa mengesankan. Ia kini memimpin daftar kontribusi gol di klubnya dengan catatan empat gol dan enam assist pada awal musim ini. Pertemuan dengan City akan menjadi ujian terbesar bagi perkembangan Nusa. Meski Leipzig kerap mengandalkan kerja sama tim sejak kepergian Yan Diomande, Nusa kini menjadi pemain yang diharapkan menghadirkan kreativitas dalam serangan.

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Demichelis puji bintang muda yang tak terbendung

Demichelis melontarkan pujian kepada bintang mudanya dan mengakui bahwa Nusa dengan cepat menjadi mimpi buruk bagi lini belakang lawan. Mantan pilar Bayern Munich itu tak ragu memberikan penilaian yang sangat positif atas lonjakan performa sang pemain muda berbakat. Menurutnya, Nusa tengah berada di puncak performa dan menjadi sumber kreativitas yang menentukan dalam serangan tim.

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Demichelis juga memuji dampak pemain muda itu terhadap skuad. "Sulit bertahan saat menghadapinya. Kami harus jujur: Dia sedang dalam performa luar biasa dan benar-benar menjadi pembeda," ujar Demichelis.

Leipzig menghadapi catatan pertemuan yang berat

Tugas Leipzig semakin sulit karena catatan gol Haaland yang luar biasa saat menghadapi mereka. Penyerang Norwegia itu sudah lama menganggap klub Jerman tersebut sebagai lawan favoritnya, setelah mencetak 12 gol hanya dalam delapan penampilan melawan mereka bersama Borussia Dortmund dan City. Catatan itu termasuk lima gol dalam kemenangan 7-0 City pada babak 16 besar Liga Champions pada Maret 2023, hasil yang masih membekas di benak para suporter.

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Haaland belum menunjukkan tanda-tanda melambat di kompetisi Eropa musim ini, dengan empat gol yang sudah dicetaknya di ajang tersebut. City, yang nyaman berada di posisi kedua Liga Primer Inggris, datang ke Jerman sebagai unggulan kuat. Sementara itu, Leipzig baru meraih satu kemenangan dari tiga laga pertama mereka di kompetisi Eropa. Tekanan pun meningkat untuk meraih hasil positif demi menjaga peluang lolos ke babak gugur.