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Antonio Nusa telah menanggapi spekulasi yang kian menguat soal masa depannya, sementara sejumlah klub besar Liga Primer Inggris kabarnya mengincar tanda tangannya. Winger RB Leipzig itu tampil semakin menonjol di Bundesliga musim ini, sehingga dikaitkan dengan transfer bernilai besar ke Arsenal dan Tottenham Hotspur.

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Nusa tanggapi spekulasi soal Liga Primer

Profil pemain timnas Norwegia berusia 21 tahun itu kian melejit pada musim gugur ini setelah serangkaian penampilan menentukan di Jerman. Performanya juga menarik perhatian di Inggris, tempat Arsenal asuhan Mikel Arteta dan Tottenham dilaporkan memimpin persaingan sejumlah klub elite yang memantau perkembangan penyerang tersebut. Di tengah ramainya pemberitaan, Nusa menegaskan bahwa ia tetap berpijak pada kenyataan meski mengetahui berbagai kabar tentang dirinya.

"Saya berusaha mengambil jarak dari semua itu. Ada banyak hal yang terjadi bersamaan saat ini. Saya berusaha tidak terlalu sering membuka ponsel, karena selalu saja ada sesuatu di sana," kata pemain muda itu kepada TV 2 sambil tertawa.

Tetap tenang di tengah rumor Liga Primer

Di tengah meningkatnya spekulasi yang mengaitkannya dengan kepindahan besar ke Liga Primer, mantan pemain andalan Club Brugge itu mengakui bahwa kebisingan seputar transfer mustahil dihindari sepenuhnya pada era digital saat ini. Namun, alih-alih membiarkan rumor yang terus bertambah mengganggu konsentrasinya, ia menegaskan bahwa dirinya tetap tenang dan mengandalkan orang-orang tepercaya di sekelilingnya untuk meredam sorotan dari luar.

"Saya melihat semuanya! Apa pun yang muncul. Saya tidak buta, jadi saya mengetahuinya. Karena itu, saya berusaha mengambil jarak. Saya dikelilingi orang-orang yang baik. Itu tidak membuat saya tertekan. Saya hanya berusaha menikmati keseharian saya di Leipzig. Ini tim yang luar biasa dengan pelatih yang luar biasa. Selain itu, saya punya agen yang mengurus semua hal lainnya dan membiarkan saya fokus pada sepakbola. Itulah yang terpenting bagi saya," ujarnya.

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Perjalanan bak mimpi menuju status bintang Bundesliga

Sejak pindah ke Red Bull Arena, Nusa menjadi salah satu talenta paling menarik di sepakbola Eropa. Ia mengaitkan dampak instannya dengan program pengembangan diri yang ketat, yang dimulainya setelah Piala Dunia terakhir berakhir. Pendekatan menyeluruh ini membuatnya mampu beradaptasi dengan mulus terhadap tuntutan salah satu liga top dunia.

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"Rasanya hampir seperti mimpi. Banyak hal terjadi sekaligus. Pada saat yang sama, saya sudah tahu bahwa suatu hari saya akan sampai di sini. Mungkin itu yang membuatnya tidak terasa terlalu aneh. Rasanya menyenangkan," jelas Nusa.

Solbakken minta Nusa bersabar di tengah ketertarikan klub lain

Pelatih timnas Norwegia Staale Solbakken turut mengomentari perkembangan sang pemain dan menilai satu tahun lagi di Jerman akan bermanfaat baginya. Solbakken meyakini bahwa meski Leipzig dikenal sebagai klub yang menjual pemain, waktu kepindahan ke Liga Primer harus dipertimbangkan dengan cermat demi memastikan kesuksesan jangka panjang Nusa di level tertinggi.

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"Menurut saya, bijak jika ia bermain di sana musim ini dan menjalani musim yang baik di Bundesliga, tempat ia bisa sedikit lebih matang sebelum mengambil langkah terakhir. Jika setelah itu ia pindah seusai satu musim, bukan di tengah musim, ia juga akan mendapatkan pramusim yang panjang dan bisa mengenal para pelatih serta pemain pada musim panas tanpa Kejuaraan Eropa atau Piala Dunia," jelas pelatih berusia 57 tahun itu.