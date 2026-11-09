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Pemain muda berbakat AC Milan, Alphadjo Cisse, mengungkapkan kebanggaan luar biasa setelah periode terobosannya berbuah pemanggilan mengejutkan ke tim nasional Italia. Gelandang yang mencetak gol dalam kemenangan terbaru AC Milan atas Genoa itu ingin membawa performa impresifnya di klub ke level internasional di bawah asuhan Roberto Mancini.

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Bintang muda menyambut pengakuan di level internasional

Cisse kian mengukuhkan statusnya sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di Serie A. Penampilan gemilangnya bersama Milan pun menarik perhatian tim nasional Italia. Kesempatan mengenakan seragam ikonis timnas Italia menjadi pencapaian besar dalam karier pemain yang bersinar di San Siro itu. Ia ingin menunjukkan performa hebatnya di level klub bersama timnas di bawah arahan Mancini.

Menanggapi kemungkinan menjalani debut internasional, Cisse tidak menyembunyikan tekadnya untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dan membuat pelatih timnas terkesan. "Saya sangat bersemangat. Saya ingin membuktikan kualitas saya. Saya berharap mendapat kesempatan itu, dan bisa berada di sana merupakan kebanggaan besar," kata pemain muda Milan itu kepada SportMediaset.

De Rossi puji pemain muda Milan

Masuknya Cisse ke skuad timnas mendapat pujian dari sejumlah tokoh ternama sepakbola Italia, termasuk legenda Roma Daniele De Rossi. Mantan gelandang itu menilai Mancini menunjukkan kejelian dengan memilih pemain Milan tersebut. Menurutnya, talenta sebesar itu tetap terlihat meski mungkin luput dari perhatian orang lain. Pujian dari seorang juara Piala Dunia itu jelas berkesan bagi Cisse saat ia bersiap memasuki babak berikutnya dalam kariernya.

"Saya tentu berterima kasih kepada pelatih; dia pemain hebat bagi Roma dan tim nasional," ujar Cisse ketika diberi tahu tentang komentar dukungan De Rossi. Meski penampilannya semakin banyak diperbincangkan, Cisse tetap membumi. Ia menegaskan tidak larut dalam ekspektasi dari luar: "Saya tidak mengharapkan apa pun. Saya berusaha memberikan yang terbaik dan semoga semuanya berjalan baik di tim nasional juga."

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Menengok kebangkitan luar biasa di Serie A

Performa bintang muda terbaru Milan ini terus menanjak setelah kembali tampil menentukan.Setelah mencetak gol krusial melawan Genoa di Stadio Luigi Ferraris, Cisse kini telah mengoleksi delapan gol musim ini. Meski pengalamannya di level tertinggi masih relatif terbatas, kontribusi nyata gelandang muda itu menjadikannya salah satu pemain kejutan paling menarik di Serie A pada musim yang berlangsung begitu cepat baginya.

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Berbicara tentang kebangkitannya yang mendadak dan catatan impresifnya musim ini, Cisse tetap rendah hati, tetapi yakin akan kemampuannya. "Saya tidak tahu apakah saya sebuah kejutan, tetapi saya bisa mengatakan bahwa saya tidak menyangka akan mencatat statistik seperti ini. Saya yakin akan kualitas saya dan yakin bisa tampil lebih baik lagi," aku Cisse

Memburu trofi bersama Milan

Bagi klub dengan sejarah seperti Milan, targetnya selalu mengakhiri musim dengan meraih trofi. Cisse sepenuhnya menyadari besarnya ekspektasi yang menyertai bermain di San Siro dan menegaskan bahwa skuad berfokus untuk bersaing memperebutkan setiap gelar yang tersedia. Baik dalam perburuan Scudetto maupun di kompetisi sistem gugur, sang gelandang meyakini tim tidak boleh puas dengan posisi kedua atau menargetkan apa pun selain kemenangan.

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"Saya rasa ini hal yang wajar. Di Milan, Anda harus selalu menargetkan kemenangan di setiap kompetisi. Saya rasa tidak ada keraguan soal itu," tegas Cisse.