Senjata yang tak kenal henti: rekor menakjubkan menanti Savic melawan Al Shabab

Gelandang Al Hilal asal Serbia, Sergej Savić-Savić, terus tampil dalam salah satu awal musim terbaiknya sejak kedatangannya ke "Sang Pemimpin", setelah sukses menjebol gawang lawan dalam 3 pertandingan pertamanya di musim ini. Hal ini membuatnya berpeluang mencetak rekor bersejarah untuk melanjutkan catatan tersebut saat menghadapi Al Shabab, Jumat malam, dalam laga pekan kelima Liga Roshn.

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Savić mencetak gol dalam 3 pertandingan beruntun sejak awal musim, yang merupakan awal terbaiknya dari sisi produktivitas gol sejak mengenakan seragam Al Hilal. Ia kini hanya tinggal butuh satu gol lagi untuk mencapai 4 pertandingan beruntun mencetak gol, sebuah pencapaian yang akan menegaskan kondisi ofensif istimewa yang tengah dijalani sang pemain saat ini.

Savić memiliki alasan tambahan yang menjadikannya kandidat kuat untuk mencetak gol dalam laga mendatang, karena Al Shabab adalah klub yang paling sering berhasil dibobol oleh bintang Serbia tersebut sejak kepindahannya ke lapangan-lapangan Arab Saudi, setelah ia mencetak 4 gol ke gawang mereka dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya.

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Angka ini memberinya keunggulan mental yang besar menjelang derby, terutama karena Savić telah menjadi salah satu elemen terpenting dalam sistem serangan Al Hilal. Ia tidak hanya menjalankan perannya di lini tengah, tetapi juga terus bergerak masuk ke kotak penalti dan memanfaatkan tinggi badan, struktur fisik, serta kemampuannya menangani bola-bola silang dan bola mati.

Laga terakhir Al Hilal melawan Al Ahli menjadi salah satu pertandingan terbaik yang menampilkan penampilan Savić, setelah ia memainkan peran penting dalam kemenangan "Sang Pemimpin" dengan skor tiga gol tanpa balas, serta sukses mencetak gol yang sangat cepat dan membawa timnya unggul hanya 9 menit setelah laga dimulai.