Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Morocco v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

"Senjata yang sempat absen kembali ke lapangan"... Maroko mendapat dorongan kuat menjelang Piala Dunia

Brazil vs Morocco
Brazil
Morocco
World Cup
Getafe vs Athletic Bilbao
Getafe
Athletic Bilbao
LaLiga
M. Sannadi
M. Ouahbi
Brasil
Maroko
AS
Spanyol
Belgia

Tim Atlas Black bersiap untuk bertanding di grup yang kuat

  Staf teknis tim nasional Maroko, yang dipimpin oleh Mohamed Wahbi, menerima kabar gembira beberapa bulan menjelang partisipasi mereka di putaran final Piala Dunia, yang akan digelar musim panas mendatang di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Undian Piala Dunia menempatkan "Singa Atlas" di Grup C, bersama Brasil, Haiti, dan Skotlandia.

Wahbi berharap dapat memasukkan para pemain terbaik ke dalam skuad yang akan berlaga di Piala Dunia, namun ia akan menunggu hingga menit-menit terakhir untuk memutuskan hal tersebut, mengingat kekhawatiran akan cedera yang mungkin dialami para pemain.

Hari Minggu ini, Wahbi menerima kabar gembira dari Spanyol, setelah penyerang Maroko, Marwan Sanadi, kembali tampil mengenakan seragam Athletic Bilbao, setelah ikut serta dalam kekalahan timnya 0-2 dari Getafe, dalam pertandingan yang menandai kembalinya ia secara resmi ke lapangan setelah absen lama akibat cedera.

Pemain berusia 25 tahun itu menjalani operasi pada lututnya pada bulan November untuk mengobati robekan meniskus.

World Cup
Brazil crest
Brazil
BRA
Morocco crest
Morocco
MAR

Cedera ini memaksanya absen dari putaran final Piala Afrika baru-baru ini, yang membuat mantan pelatih Walid Regragui harus mencari opsi lain di posisi penyerang.

Kini, pemain Maroko tersebut siap kembali ke ritme pertandingan, dan diperkirakan pelatih tim Ernesto Valverde akan mengandalkannya secara bertahap dalam pertandingan-pertandingan mendatang.

Iklan