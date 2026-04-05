"Senjata yang sempat absen kembali ke lapangan"... Maroko mendapat dorongan kuat menjelang Piala Dunia

Staf teknis tim nasional Maroko, yang dipimpin oleh Mohamed Wahbi, menerima kabar gembira beberapa bulan menjelang partisipasi mereka di putaran final Piala Dunia, yang akan digelar musim panas mendatang di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Undian Piala Dunia menempatkan "Singa Atlas" di Grup C, bersama Brasil, Haiti, dan Skotlandia.

Wahbi berharap dapat memasukkan para pemain terbaik ke dalam skuad yang akan berlaga di Piala Dunia, namun ia akan menunggu hingga menit-menit terakhir untuk memutuskan hal tersebut, mengingat kekhawatiran akan cedera yang mungkin dialami para pemain.

Hari Minggu ini, Wahbi menerima kabar gembira dari Spanyol, setelah penyerang Maroko, Marwan Sanadi, kembali tampil mengenakan seragam Athletic Bilbao, setelah ikut serta dalam kekalahan timnya 0-2 dari Getafe, dalam pertandingan yang menandai kembalinya ia secara resmi ke lapangan setelah absen lama akibat cedera.

Pemain berusia 25 tahun itu menjalani operasi pada lututnya pada bulan November untuk mengobati robekan meniskus.

Cedera ini memaksanya absen dari putaran final Piala Afrika baru-baru ini, yang membuat mantan pelatih Walid Regragui harus mencari opsi lain di posisi penyerang.

Kini, pemain Maroko tersebut siap kembali ke ritme pertandingan, dan diperkirakan pelatih tim Ernesto Valverde akan mengandalkannya secara bertahap dalam pertandingan-pertandingan mendatang.

