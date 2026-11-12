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Zinedine Zidane dikabarkan bersiap menempatkan pemain muda berbakat Paris Saint-Germain, Desire Doue, sebagai penyerang tengah saat Prancis menghadapi Italia di Nations League. Perubahan taktik itu mendapat pujian tinggi dari Bixente Lizarazu, yang meyakini pemain muda serbabisa tersebut siap menjadi pilar utama tim nasional.

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Zidane siapkan perubahan taktik untuk menghadapi Italia

Zidane bersiap melakukan penyesuaian taktik signifikan untuk laga Nations League pada Kamis melawan Italia. Pemain muda PSG, Doue, diperkirakan akan menjadi ujung tombak dalam peran nomor sembilan yang tidak biasa baginya bersama tim nasional.

Pemain berusia 21 tahun itu telah mencatatkan 19 penampilan dan mencetak empat gol untuk negaranya. Mendapat tempat sebagai starter di posisi penyerang tengah dalam pertandingan sebesar ini menjadi tonggak penting dalam karier internasionalnya yang berkembang pesat.

Lizarazu yakin Doue akan bersinar di bawah Zidane

Mantan bek Prancis Bixente Lizarazu menilai talenta PSG itu memiliki kemampuan untuk tampil gemilang di bawah kepemimpinan pelatih saat ini. Pengamat tersebut memperkirakan penyerang serbabisa itu akan menjadi pemain inti tetap.

"Saya rasa Desire Doue akan menjadi salah satu pemain inti tetap generasi 'ZZ'," kata Lizarazu kepada L'Equipe. "Dalam sistem Zinedine Zidane, ia bisa bermain di salah satu dari tiga posisi di lini serang, atau bahkan sebagai gelandang dengan peran paling ofensif."

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Konsultan tersebut memuji fleksibilitas taktik sang pemain muda, seraya mencatat bahwa ia sebelumnya tampil gemilang sebagai gelandang serang untuk Rennes dan Paris Saint-Germain. "Apa pun posisinya, ia tahu cara beradaptasi," tambah Lizarazu.

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Masuk jajaran penyerang elite Prancis

Lizarazu menegaskan bahwa pemain berusia 21 tahun itu sudah layak disejajarkan dengan bintang-bintang penyerang paling mapan di negaranya. Meski perkembangannya pesat, Lizarazu menilai sang penyerang masih memiliki banyak ruang untuk berkembang. Mengingat usianya yang masih muda, potensi Doue masih bisa mencapai tingkat yang sangat tinggi.

"Doue kini harus ditempatkan dalam kelompok yang sama dengan Michael Olise, Ousmane Dembele, dan Kylian Mbappe, sembari mengingat bahwa, karena usianya masih muda, ia masih punya ruang untuk berkembang," tambahnya. "Saat ini, perkembangannya mengikuti jalur yang mirip dengan Olise, yang mewakili pemain-pemain terbaik generasi baru Prancis."

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Peluang besar di Nations League

Pertandingan Nations League melawan Italia pada Kamis memberi Doue peluang besar untuk mengukuhkan tempatnya dalam rencana Zidane. Bermain sebagai penyerang nomor sembilan akan menguji kemampuan penyelesaian akhir dan pemahaman taktiknya saat menghadapi pertahanan yang dikenal sulit ditembus. Jika berhasil dalam peran sentral ini, bintang PSG itu bisa menjadi solusi jangka panjang yang luar biasa bagi lini serang Prancis.