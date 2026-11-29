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Al-Qadsiah mendapat suntikan penting menjelang laga yang dinanti melawan Al-Nassr di Liga Pro Saudi, setelah penyerang asal Italia mereka, Mateo Retegui, siap kembali bermain usai menuntaskan program perawatan dan pemulihannya. Tim pun semakin dekat untuk kembali memiliki salah satu opsi serangan terbaiknya sebelum laga besar tersebut.

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Berdasarkan perkembangan terbaru, Retegui telah menuntaskan tahap perawatan dan pemulihan, dan kini sudah bisa dimainkan oleh pelatih asal Irlandia Utara, Brendan Rodgers, sebagai persiapan menghadapi laga yang dijadwalkan berlangsung Jumat mendatang dalam pekan ke-14 di Stadion Al-Awwal Park, Riyadh.

Penyerang asal Italia itu mengalami cedera otot paha menjelang laga melawan Al-Riyadh pada pekan ke-12 kompetisi, 29 Oktober lalu. Cedera tersebut membuatnya absen membela tim selama hampir empat pekan, termasuk dalam dua laga melawan Al-Gharafa dari Qatar dan Shabab Al-Ahli dari Uni Emirat Arab di Liga Champions Asia Elite.

Retegui Kembali Jelang Ujian Berat

Kembalinya Retegui datang pada saat yang sangat penting bagi Al-Qadsiah, yang tengah bersiap menghadapi pesaing langsung dalam perebutan posisi teratas. Laga ini berpotensi memberi pengaruh nyata terhadap peta persaingan dalam beberapa pekan ke depan, terlebih dengan rapatnya perolehan poin di antara tim-tim papan atas.

Penyerang asal Italia tersebut merupakan tambahan penting bagi sistem serangan Al-Qadsiah. Kembalinya Retegui memberi Rodgers ruang pilihan yang lebih luas di lini depan sekaligus menghadirkan solusi tambahan saat menghadapi Al-Nassr, yang memiliki raihan poin sama, sehingga semakin meningkatkan arti penting laga ini beserta perhitungan teknisnya.

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Al-Qadsiah juga berupaya memanfaatkan kondisi mental positif yang tengah dirasakan tim setelah menang 2-0 atas Al-Fayha pada pekan lalu, demi terus mengumpulkan poin dan tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk semakin mendekati Al-Hilal yang memimpin klasemen.

Rodgers Lanjutkan Persiapan pada Selasa

Rodgers sebelumnya memutuskan memberikan libur selama dua hari kepada para pemain Al-Qadsiah mulai Minggu, seusai kemenangan atas Al-Fayha. Tim dijadwalkan kembali menjalani latihan bersama pada Selasa mendatang untuk memulai persiapan sesungguhnya menghadapi laga yang dinanti melawan Al-Nassr.

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Sesi latihan berikutnya diperkirakan akan berfokus pada aspek teknis dan taktis, serta mempersiapkan para pemain untuk laga yang menuntut konsentrasi tertinggi, mengingat kekuatan lawan dan pentingnya tiga poin dalam persaingan memperebutkan posisi teratas.

Al-Qadsiah menempati peringkat kedua klasemen Liga Pro Saudi dengan 31 poin, hasil dari 10 kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam 13 pertandingan. Mereka unggul selisih gol atas Al-Nassr yang berada di posisi ketiga dengan raihan poin yang sama.

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Al-Qadsiah hanya tertinggal dua poin dari Al-Hilal yang memuncaki klasemen dengan 33 poin, meski tim pemuncak klasemen itu baru memainkan 12 pertandingan. Hal ini menjadikan laga hari Jumat sebagai kesempatan penting bagi Al-Qadsiah untuk mempertegas posisinya di peringkat kedua dan terus menekan pemuncak klasemen, sekaligus menjadi ujian langsung bagi ambisinya saat menghadapi salah satu pesaing utamanya.