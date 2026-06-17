Senjata bermata dua... Ayman Hussein mencatatkan namanya dalam sejarah Piala Dunia melalui cara yang langka

Ayman Hussein, bintang tim nasional Irak, mencatatkan rekor langka dalam sejarah Piala Dunia, setelah penampilan perdananya di turnamen tersebut melawan Norwegia.

Timnas Irak kalah dalam pertandingan pertamanya di Piala Dunia 2026 dari Norwegia dengan skor 1-4 dalam pertandingan yang digelar dini hari Rabu ini dalam rangka Grup Sembilan.

Timnas Irak kembali berpartisipasi di Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak penampilan terakhirnya pada tahun 1986.

Ayman Hussein mencetak satu-satunya gol Irak dalam pertandingan tersebut, sehingga menjadi pemain kedua yang mencetak gol untuk tim "As-Sawad Al-Rafidain" di turnamen ini, setelah Ahmed Radi yang mencetak gol ke gawang Belgia.

Namun, Hussein juga mencetak gol bunuh diri ke gawangnya sendiri setelah sundulan dari Erling Haaland.

Menurut akun “Mister Chip” yang mengkhususkan diri dalam statistik, bintang Irak tersebut menjadi pemain ketiga dalam sejarah Piala Dunia yang mencetak gol untuk timnya dan ke gawangnya sendiri dalam pertandingan yang sama.

Sebelum Hussein, ada duo Belanda Ernie Brandts dalam pertandingan melawan Italia pada 1978, dan pemain Kroasia Mario Mandžukić dalam pertandingan melawan Prancis di final edisi 2018.