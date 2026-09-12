Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, menegaskan bahwa kesalahan yang dilakukan para pemain Inter di hadapan tim Los Blancos merupakan hasil dari tekanan yang diberikan para pemain Real Madrid, seraya menekankan bahwa keberuntungan bukan sekadar pukulan acak, melainkan muncul saat kau siap memanfaatkan peluang pada momen yang tepat dalam pertandingan.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", sepak bola tidak berjalan sesuai perhitungan matematis, sebab tidak ada yang menjamin bahwa menggabungkan sejumlah faktor tertentu akan selalu berujung pada hasil yang sama.

Dan terkadang hal itu bergantung pada keberuntungan, dan ada yang berpendapat bahwa itu hanyalah sebuah kejadian atau serangkaian peristiwa acak yang di luar kendali manusia, yang bisa menguntungkan maupun merugikan.

Namun dalam olahraga ini, hal itu tidak selalu demikian, karena persoalannya bukan sekadar keberuntungan belaka, melainkan sebuah momen ketika kesiapan bertemu dengan peluang pada waktu yang tepat dalam pertandingan, sebagaimana yang terlihat selama laga antara Real Madrid dan Inter pada Selasa lalu.

Pada menit ke-23, saat Real Madrid unggul dalam skor meski Inter mendominasi jalannya pertandingan, terjadi kesalahan dari Josep Martinez yang mengingatkan kembali pada sesuatu yang mulai menjadi kebiasaan bagi Real Madrid di Liga Champions Eropa, yaitu kesalahan dari kiper tim lawan yang berujung gol.

Kebingungan kiper Inter dalam menguasai bola saat mencoba melewati Valverde menjadi penyebabnya, sebelum gelandang asal Uruguay itu menyentuh bola dengan ujung sepatunya, hingga bola masuk ke gawang dan menandai gol kedua Real Madrid.

Gol tersebut didahului oleh gol pertama, yang tercipta setelah tekanan efektif dari Mbappe memicu kesalahan dari Bisseck, yang dimanfaatkan penyerang asal Prancis itu untuk mencetak gol pertama pertandingan.

Mourinho lebih suka mengaitkan kesalahan lawan dengan kerja yang dilakukan para pemainnya, dengan mengatakan: "Para pemain telah melakukan kerja yang luar biasa, dan mereka menang dalam kondisi yang sulit. Saya ingin memberikan pujian kepada para pemain tim saya, karena tekanan itu dilatih, begitu pula pemicu-pemicu yang harus ditekan saat melakukan pressing juga dilatih. Kami tidak hanya menginginkan kritik, karena kami telah melakukan sejumlah hal dengan baik."

Dampak tekanan

Apa yang terjadi di hadapan Inter di Stadion Santiago Bernabeu bukanlah hal baru bagi Mourinho, sebab pelatih asal Portugal itu sebelumnya, selama periode pertamanya di bangku cadangan Real Madrid, telah merasakan arti keberuntungan berada di pihaknya dalam kompetisi klub terbesar di Eropa.

Pada leg kedua perempat final Liga Champions Eropa musim 2010-2011 melawan Tottenham, Cristiano Ronaldo melepaskan tembakan keras dari jarak jauh, hampir dari tengah lapangan, tetapi Heurelho Gomes, kiper Tottenham, salah memperkirakan arah bola, hingga bola lolos dari tangannya sebelum bersarang di gawangnya.

Dan pada fase grup edisi berikutnya, upaya Mesut Ozil untuk menghalau bola atau memotong umpan mendatar melintasi lapangan berakhir dengan Hugo Lloris, kiper Olympique Lyon, mencetak gol bunuh diri ke gawangnya sendiri.

Sejak musim 2007-2008, Real Madrid di Liga Champions Eropa telah memanfaatkan 30 kesalahan yang dilakukan para kiper dan berujung gol.

Tidak semua kesalahan itu merupakan hasil dari tekanan, tetapi mencakup beberapa kasus yang paling penting, seperti gol Karim Benzema di final Liga Champions Eropa tahun 2018 melawan Liverpool dan kipernya, Karius.

Mourinho tahu bahwa mengasah aspek permainan ini merupakan hal yang mendasar, dan karena itulah ia memusatkan perhatian padanya bersama para pemainnya, yang menyadari di hadapan Inter bahwa keberuntungan pun bisa dilatih.



Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"