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Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

"Seniman asal Belanda": Reinders resmi bergabung dengan Al-Qadsiah Saudi

Transfers
T. Reijnders
Al Qadsiah vs Al Ittihad
Al Qadsiah
Al Ittihad
Saudi Pro League
Manchester City vs AFC Bournemouth
Manchester City
AFC Bournemouth
Premier League
Belanda
Arab Saudi
Inggris

Al-Qadisiyah perkuat skuad dengan transfer kelas berat di musim debut Asia

Al-Qadsiah Arab Saudi resmi mengumumkan perekrutan pemain Belanda, Tijjani Reijnders, dari Manchester City untuk memperkuat skuatnya selama bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Melalui akunnya di platform "X", Al-Qadsiah merilis video perkenalan kesepakatan tersebut, yang di bagian akhirnya menampilkan Reijnders sembari berucap, "Saya seniman Belanda, saya seorang Qadsawi."

Menurut laporan media sebelumnya, nilai kesepakatan ini mencapai sekitar 60 juta euro.

Al-Qadsiah telah menyepakati penyelesaian transfer dengan Manchester City sejak beberapa hari lalu, sebelum klub Arab Saudi itu mengumumkan perekrutan pemain Belanda tersebut hari ini.

Saudi Pro League
Al Qadsiah crest
Al Qadsiah
ALQ
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
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Al-Qadsiah mendatangkan Reijnders untuk memperkuat lini tengahnya pada musim yang menandai penampilan pertama mereka dalam sejarah di Liga Champions Asia Elite, sementara tim ini berhasrat bersaing memperebutkan gelar Liga Roshn, setelah menyaingi tim-tim besar dalam perebutan tempat di empat besar pada dua musim terakhir.

Perjalanan Reijnders bersama Manchester City berakhir cepat, setelah bergabung dengan tim biru langit itu musim panas lalu dari Milan, dan tampil dalam 50 pertandingan di seluruh ajang.

Reijnders bisa jadi akan tampil untuk pertama kalinya bersama Al-Qadsiah dalam pertandingan melawan Al-Ittihad, yang dijadwalkan berlangsung lusa Jumat, pada pekan kedua Liga Roshn, namun keputusan itu berada di tangan pelatih asal Irlandia, Brendan Rodgers.

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