Milan merampungkan transfer besar dari Liga Prancis dengan nilai mencapai 50 juta euro, setelah negosiasi dengan Leipzig menemui jalan buntu.

Sejumlah sumber menyebutkan bahwa Milan berada pada tahap akhir untuk merekrut Diego Moreira, pemain Strasbourg, dengan mahar sekitar 50 juta euro.

Pemain internasional Belgia berusia 22 tahun itu sebelumnya sempat dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke Serie A lewat pintu Roma pada awal musim panas ini, tetapi biaya transfernya terlalu tinggi.

Sebelumnya, Roma telah mengajukan tawaran senilai 35 juta euro, ditambah 10 juta euro sebagai bonus, dengan klub Prancis tersebut memperoleh 10% dari nilai penjualan pemain di masa depan.

Leipzig kemudian menekan kuat untuk merampungkan transfer ini, tetapi "Sky Sports Jerman" menegaskan bahwa klub tersebut tidak dekat untuk mencapai kesepakatan.

Sebaliknya, Milan bergerak secara mengejutkan dengan bantuan agen pemain Jorge Mendes, hingga mencapai kesepakatan dengan pemain dan klub dalam waktu yang sangat cepat.

Beberapa sumber kini menegaskan, di antaranya pakar bursa transfer Fabrizio Romano, "Sky Sport Italia", saluran "Sport Italia", dan "Sport Mediaset", rincian yang sama, dengan menyebutkan bahwa Milan tengah menggarap detail akhir transfer dan mengatur jadwal tes medis.

Menurut "Football Italia", nilai total transfer diperkirakan mencapai sekitar 45-50 juta euro, termasuk tambahan dan persentase dari biaya penjualan di masa depan, meskipun Fabrizio Romano dan "Sport Italia" menyebutkan bahwa nilai transfer mencapai 50 juta euro ditambah bonus.

"Sky Sport Italia" mengungkap bahwa tes medis pemain akan berlangsung pada Selasa, 18 Agustus.

Moreira utamanya menempati posisi sayap kiri, dan ia juga bisa bermain di sisi kanan bila diperlukan.

Chelsea sebelumnya menjual pemain ini ke Strasbourg seharga 8,5 juta euro pada musim panas 2024, dengan tetap memegang klausul beli kembali pemain tersebut, tetapi mereka tampaknya tidak berminat mengaktifkannya.

Moreira memiliki empat penampilan internasional bersama timnas senior Belgia, setelah sebelumnya sempat membela Portugal di level timnas junior, dan ia baru merayakan ulang tahunnya yang ke-22 pada awal bulan ini.

Sepanjang musim lalu, Moreira mempersembahkan lima gol dan sembilan assist dalam 42 pertandingan di berbagai ajang bersama Strasbourg.