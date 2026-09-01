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Diterjemahkan oleh

Sengaja Memancing Al Hilal? Al Shabab Umumkan Kedatangan Al Bulaihi dengan Cara Mengejutkan

Transfers
A. Al-Bulayhi
Al Hilal vs Al Ahli
Al Hilal
Al Ahli
Saudi Pro League
Al Shabab vs Al Hilal
Al Shabab
Arab Saudi

Bek Arab Saudi meninggalkan Al-Hilal setelah 9 tahun

Klub Al Shabab mengumumkan perekrutan bek internasional Arab Saudi, Ali Al Bulaihi, dengan cara yang mengundang perhatian, yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai provokasi terhadap tetangga sekaligus rival, klub Al Hilal.

Al Shabab, melalui akun resminya di platform "X", memuat sebuah pernyataan yang mengumumkan kontrak dengan Ali Al Bulaihi selama satu musim.

Namun, yang menarik dalam pengumuman itu bukanlah pernyataan itu sendiri, melainkan apa yang ditulis Al Shabab melalui akunnya, ketika mengomentari pernyataan tersebut dengan berkata: "Ali Al Bulaihi di raksasa ibu kota", sebuah julukan yang biasa disematkan para suporter Al Hilal untuk tim mereka.

Pemain berusia 36 tahun itu akan bergabung dengan Al Shabab lewat transfer bebas, setelah Al Hilal, pada dini hari Selasa ini, mengumumkan penandatanganan kesepakatan pelunasan finansial dengannya.

Saudi Pro League
Al Shabab crest
Al Shabab
ALS
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

Al Bulaihi akan kembali lagi ke Al Shabab, setelah sebelumnya bermain untuk klub itu dengan status pinjaman dari Al Hilal pada paruh kedua musim lalu.

Al Bulaihi meninggalkan Al Hilal setelah 9 tahun ia habiskan di skuad tim tersebut, tepatnya sejak musim panas 2017, saat ia bergabung dari Al Fateh.

Selama perjalanannya bersama Al Hilal, Al Bulaihi tampil dalam 263 pertandingan di berbagai ajang, mencetak 23 gol, dan berkontribusi dalam meraih 14 gelar, yang paling menonjol adalah gelar Liga Arab Saudi sebanyak 5 kali, serta Liga Champions Asia dua kali.

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