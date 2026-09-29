Timnas Senegal meraih kemenangan berharga di kandang lawan atas Ethiopia dengan skor tanpa balas, dalam laga yang mempertemukan keduanya hari Selasa ini, sebagai bagian dari matchday kedua Grup Sepuluh Kualifikasi Piala Afrika 2027.

Gol tunggal Senegal dicetak Ibrahim Mbaye pada menit ke-11, memberikan timnya 3 poin berharga dalam perjalanan menuju putaran final.

Senegal menempati posisi kedua di grup dengan koleksi 4 poin, terpaut selisih gol dari Mozambik yang memuncaki klasemen, sementara timnas Sudan berada di posisi ketiga dengan 3 poin, disusul Ethiopia di posisi terakhir tanpa poin.

Kualifikasi ini diikuti oleh 48 timnas yang dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 timnas, dan kompetisinya berlangsung dalam 6 matchday.

Peringkat pertama dan kedua dari sebagian besar grup lolos ke putaran final, sementara sistem kelolosan berbeda pada grup-grup yang berisi tiga negara tuan rumah: Kenya, Tanzania, dan Uganda.