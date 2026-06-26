Senegal menyerang tanpa ampun dan tetap mempertahankan harapan untuk lolos ke babak gugur

Senegal berhasil mengalahkan Irak dengan skor telak (5-0). Setelah awal pertandingan yang sempurna, tim Senegal baru benar-benar mampu menekan lawan pada babak kedua. Berkat kemenangan telak ini, tim tersebut tetap berpeluang masuk ke dalam kelompok tim peringkat ketiga terbaik, yang mungkin cukup untuk lolos ke babak berikutnya.

Senegal tahu apa yang harus mereka lakukan: hanya kemenangan telak yang masih bisa memberi tim ini harapan untuk lolos ke babak berikutnya. Pesan tersebut tampaknya tersampaikan dengan sangat jelas, karena hanya dalam waktu empat menit, negara Afrika ini sudah unggul. Dari tendangan sudut, Abdoulaye Seck menyundul bola ke arah Habib Diarra, yang kemudian membuat bola masuk ke gawang: 1-0.

Senegal langsung mencium peluang dan gencar memburu gol kedua. Sadio Mané melewati Rebin Sulaka dan tampaknya memiliki jalan bebas menuju gawang Irak, hingga sang bek menjatuhkannya. Wasit Anthony Taylor awalnya mengeluarkan kartu kuning, namun setelah intervensi wasit video, Sulaka akhirnya diusir dari lapangan dengan kartu merah.

Irak yang gigih bertahan dengan sekuat tenaga. Dengan formasi yang rapat dan barisan yang tertutup, tim asuhan pelatih Graham Arnold berhasil membatasi kerugian untuk waktu yang lama. Sesekali Irak melakukan serangan balik dan mencapai tepi kotak penalti Senegal, namun hal itu tidak menghasilkan peluang besar.

Namun, sepuluh menit setelah babak kedua dimulai, Senegal berhasil memperlebar keunggulan menjadi 2-0. Gelandang FC Utrecht, Zidane Iqbal, kehilangan bola dengan mudah, sehingga Lamine Camara dapat mengambil alih dan mengoper ke Ismaïla Sarr. Penyerang tersebut mencetak gol ketiganya di turnamen ini untuk mengubah skor menjadi 2-0.

Setelah itu, segalanya berjalan sangat cepat: hanya tiga menit kemudian, pukulan telak bagi Irak pun datang. Pape Gueye melengkungkan bola dari luar kotak penalti dengan cara yang fenomenal ke sudut atas gawang: 3-0. Setelah jeda minum, Gueye kembali mencetak gol. Dengan tendangan keras yang mematikan, ia mengubah skor menjadi 4-0.

Pertahanan Irak benar-benar hancur, dan pada menit ke-82, Senegal bahkan memperlebar keunggulan menjadi 5-0. Iliman Ndiaye mengecoh kiper Ahmed Basil dengan tendangan keras yang tak tertandingi ke sudut dekat, sekaligus menentukan skor akhir. Senegal secara definitif finis di posisi ketiga di Grup I. Tim Senegal akan menantikan dengan penuh ketertarikan hasil pertandingan Aljazair, Belgia, Kongo, Kepulauan Cape Verde, dan Kroasia dalam beberapa hari ke depan.