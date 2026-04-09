Senegal mengalahkan Maroko dengan skor 4-0 dan dinobatkan sebagai juara Kejuaraan Sekolah Afrika

Tim nasional Senegal U-15 meraih kemenangan telak atas tim Maroko dengan skor 4-0, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya di ajang Kejuaraan Sekolah Afrika yang digelar di Zimbabwe. "Asad Al-Tiranga" berhasil mendominasi jalannya pertandingan sejak menit-menit awal, sehingga mereka berhasil mengamankan tempat di final dengan layak dan pantas.

Tim Senegal memasuki pertandingan dengan kekuatan penuh dan tidak membutuhkan waktu lama untuk menguji lawan, dengan melancarkan serangan bertubi-tubi yang mengacaukan perhitungan tim Maroko. Tekanan Senegal membuahkan tiga gol sekaligus di babak pertama, di tengah ketidakmampuan total para pemain Maroko untuk mengimbangi kecepatan dan kekuatan fisik yang menjadi ciri khas lawan mereka, sehingga skor menunjukkan keunggulan nyaman bagi tim Afrika Barat tersebut sebelum kembali ke ruang ganti.

Dengan dominasi lapangan yang terus berlanjut, gelombang serangan Senegal tidak berhenti pada tiga gol tersebut, melainkan tim ini berhasil menambah gol keempat pada menit ke-28, sehingga sepenuhnya memupus harapan Maroko untuk bangkit sebelum akhir babak pertama. Meskipun "Anak-anak Singa Atlas" berusaha menata strategi mereka di babak kedua, namun organisasi pertahanan dan penguasaan lini tengah oleh Senegal mencegah lawan mencapai gawang, sehingga pertandingan berakhir dengan kemenangan 4-0 yang bersih dan bersejarah.

Setelah kemenangan telak atas Maroko ini, Senegal akan bertanding di final melawan tim Uganda, yang lolos dengan susah payah setelah mengalahkan Benin melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah pertandingan mereka berakhir imbang. Pertandingan final turnamen ini berlangsung sengit dan menarik, diwarnai dengan taktik dan pertahanan yang hati-hati dari kedua tim, sehingga waktu reguler berakhir imbang 0-0 di hadapan penonton yang ramai di Zimbabwe.

Pada adu penalti, keberuntungan berpihak pada tim Senegal yang para pemainnya menunjukkan ketenangan luar biasa dalam eksekusi, sehingga berhasil merebut gelar juara dengan skor 5-4. Dengan gelar ini, Senegal memulihkan prestise mereka di turnamen sekolah U-15, merebut trofi Afrika yang didambakan setelah hampir meraihnya di edisi sebelumnya, sekaligus menegaskan dominasi mereka saat ini di sepak bola Afrika di berbagai kelompok usia.

