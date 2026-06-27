Senegal memastikan tempatnya... 28 tim lolos ke babak 32 besar dan 4 tiket masih belum pasti

Tim nasional Senegal berhasil lolos ke babak kedua Piala Dunia 2026 sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik, berkat hasil pertandingan pada hari ketiga babak penyisihan grup.

Kualifikasi timnas Senegal ini terjadi setelah mereka mengalahkan timnas Irak dengan skor 5-0 pada Jumat malam kemarin dalam pertandingan putaran ketiga Grup Sembilan, sehingga meraih tiga poin pertamanya di grup tersebut dan mengakhiri babak penyisihan grup di posisi ketiga.

Timnas Senegal memastikan lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik setelah timnas Iran bermain imbang 1-1 dengan timnas Mesir di Grup 7, sehingga poin tim Asia tersebut terhenti di angka 3 dengan selisih gol 0, sedangkan tim “Singa Teranga” memiliki selisih gol +2.

Timnas Senegal pun merebut tiket kelima sebagai salah satu dari tiga tim terbaik ketiga, menyusul Swedia, Bosnia dan Herzegovina, Ekuador, serta Paraguay.

28 tim lolos ke babak 32 besar

Dengan lolosnya Senegal dan Belgia, pemuncak Grup 7, pada Sabtu pagi ini, jumlah tim yang lolos ke babak 32 besar meningkat menjadi 28 tim, sementara 4 tiket masih belum ditentukan, yang akan diputuskan setelah pertandingan malam ini dan Minggu pagi besok.

Tim-tim yang lolos adalah sebagai berikut:

Grup A: Meksiko, Afrika Selatan.

Grup Kedua: Swiss, Kanada, Bosnia dan Herzegovina.

Grup Ketiga: Brasil, Maroko.

Grup Keempat: Amerika Serikat, Australia, Paraguay.

Grup Kelima: Jerman, Pantai Gading, Ekuador.

Grup keenam: Belanda, Jepang, Swedia.

Grup Ketujuh: Belgia, Mesir.

Grup Kedelapan: Spanyol, Kepulauan Cape Verde.

Grup Kesembilan: Prancis, Norwegia, Senegal.

Grup Kesepuluh: Argentina.

Grup ke-11: Kolombia, Portugal.

Grup ke-12: Inggris, Ghana.

Siapa saja yang tersingkir lebih awal?

Sebaliknya, 12 tim tersingkir lebih awal setelah peluang mereka untuk lolos secara resmi berakhir, dan tim-tim tersebut adalah sebagai berikut:

Grup 1: Republik Ceko.

Grup Kedua: Qatar.

Grup Ketiga: Haiti.

Grup keempat: Turki.

Grup Kelima: Curaçao.

Grup keenam: Tunisia.

Grup Ketujuh: Selandia Baru.

Grup Kedelapan: Uruguay, Arab Saudi.

Grup Kesembilan: Irak.

Grup Kesepuluh: Yordania.

Grup ke-12: Panama.

Siapa yang masih menunggu?

Di sisi lain, masih ada 8 tim yang menanti nasibnya pada akhir hari terakhir babak penyisihan grup, dan tim-tim tersebut adalah:

Grup Pertama: Korea Selatan.

Grup Ketiga: Skotlandia.

Grup Ketujuh: Iran.

Grup 10: Austria, Aljazair.

Grup ke-11: Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan.

Grup ke-12: Kroasia.