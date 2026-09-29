Timnas Senegal meraih kemenangan berharga di kandang Ethiopia dengan skor tunggal, dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada hari Selasa ini, dalam rangka pertandingan kedua Grup 10 kualifikasi Piala Afrika 2027.

Gol tunggal Senegal dicetak oleh Ibrahima Mbaye pada menit ke-11 untuk memberikan timnya 3 poin berharga dalam perjalanan menuju putaran final.

Senegal menempati posisi kedua grup dengan koleksi 4 poin, terpaut selisih gol dari Mozambik yang memimpin, sementara timnas Sudan berada di urutan ketiga dengan 3 poin, kemudian Ethiopia di posisi terakhir tanpa poin.

Kualifikasi ini diikuti oleh 48 timnas yang dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing beranggotakan 4 timnas, dan kompetisi digelar dalam 6 pertandingan.

Peraih posisi pertama dan kedua dari sebagian besar grup lolos ke putaran final, sementara sistem lolos berbeda pada grup-grup yang memuat tiga negara tuan rumah: Kenya, Tanzania, dan Uganda.