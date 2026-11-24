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Ketegangan antara Senegal dan Maroko memuncak hanya beberapa jam sebelum Pengadilan Arbitrase Olahraga mengeluarkan putusan akhir terkait final Piala Afrika 2025. Maroko melaporkan dugaan panggilan telepon yang melibatkan presiden Federasi Sepak Bola Senegal, Abdoulaye Fall, dan Senegal membantahnya dengan keras.

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Ketegangan meningkat menjelang putusan akhir Piala Afrika

Perselisihan sengit di luar lapangan antara Senegal dan Maroko mencuat hanya beberapa jam sebelum Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) mengeluarkan putusan akhir terkait final Piala Afrika 2025 . Perselisihan itu berpusat pada dugaan panggilan telepon yang melibatkan presiden Federasi Sepak Bola Senegal, Abdoulaye Fall, dan seorang anggota majelis hakim.

Maroko secara resmi melaporkan dugaan komunikasi tersebut kepada CAS menjelang putusan yang menentukan. Laporan mereka menyangkut dugaan percakapan telepon antara Fall dan salah satu dari tiga arbiter yang ditunjuk untuk memutus perkara penting ini. Dengan putusan akhir yang segera diumumkan, tuduhan terbaru tersebut semakin memperuncing sengketa hukum yang sudah berlangsung sengit terkait gelar juara Piala Afrika.

Senegal sebut tuduhan itu 'berita palsu'

Senegal segera menolak tuduhan tersebut dan menyebut tuduhan Maroko sebagai “berita palsu” menjelang pengumuman putusan. Perwakilan Senegal bergerak cepat untuk membantah tuduhan yang memicu kontroversi itu.

Menurut RMC Sport, kubu Senegal dengan tegas membantah adanya komunikasi dalam bentuk apa pun antara Fall dan pakar hukum asal Jerman yang dipilih CAS untuk duduk dalam majelis beranggotakan tiga orang. Mereka menegaskan percakapan semacam itu tidak pernah terjadi. Bantahan keras tersebut menyoroti dalamnya ketidakpercayaan antara kedua kubu saat mereka menunggu putusan akhir pengadilan arbitrase terkait trofi yang disengketakan.

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Final yang disengketakan tetap menjadi pusat persoalan

Sengketa hukum ini bermula dari akhir dramatis final Piala Afrika 2025. Senegal semula memenangkan laga puncak itu dengan skor 1-0 setelah perpanjangan waktu di lapangan.

Namun, gelar tersebut kemudian diberikan kepada Maroko melalui putusan administratif, mengubah kemenangan di lapangan menjadi sengketa hukum yang rumit. Banding Senegal membawa perkara itu ke CAS dalam upaya merebut kembali gelar yang mereka menangkan di lapangan. Pembalikan keputusan secara administratif tersebut memicu persaingan sengit di luar lapangan dan menjadi awal dari saling tuding terkait integritas prosedur yang kini terjadi.

Putusan penentu segera diumumkan di tengah ketegangan

Kedua negara kini menanti dengan cemas karena hanya tersisa beberapa jam sebelum CAS mengumumkan putusan akhirnya. Putusan pengadilan arbitrase itu akan menuntaskan sengketa panjang terkait turnamen 2025. Belum diketahui apakah laporan terbaru tersebut akan memengaruhi proses persidangan, meski suasana seputar perkara ini semakin tegang.