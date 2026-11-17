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Dolores Aveiro, ibunda legenda Portugal Cristiano Ronaldo, memicu badai kontroversi di Portugal setelah melontarkan pernyataan kontroversial yang mengungkapkan rasa senangnya atas kekalahan tim nasional negaranya dari Denmark. Sikap tersebut dianggap media Portugal sebagai tindakan yang kelewat batas dan tidak dapat diterima, serta mendahulukan sikap pribadi di atas kepentingan tim nasional.

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Kritik tidak hanya menyasar waktu pernyataan ibunda kapten Al Nassr asal Arab Saudi itu, tetapi juga isinya. Ia menuduh para pemain timnas Portugal telah mengecewakan putranya dan tidak memberinya penghargaan serta rasa hormat yang layak ia dapatkan. Pernyataan itu membuka babak baru kontroversi seputar akhir karier internasional Ronaldo dan hubungannya dengan mantan rekan-rekan setimnya.

Menurut laporan situs Prancis Foot Mercato, pernyataan Dolores muncul setelah timnas Portugal menelan kekalahan telak 4-1 dari Denmark dalam laga yang tidak diperkuat Ronaldo, meski pertandingan tersebut tetap diwarnai momen penghormatan khusus bagi sang bintang senior.

Pensiunnya Cristiano Ronaldo dari tim nasional masih memicu perdebatan luas di kalangan olahraga Portugal, terutama karena akhir perjalanannya bersama timnas tidak lepas dari ketegangan dan kontroversi terkait peran serta posisinya di dalam tim.

Kekalahan 4-1 Portugal dari Denmark kembali mengangkat isu ini ke permukaan, karena laga tersebut bertepatan dengan penghormatan khusus untuk Ronaldo pada menit ketujuh sebagai apresiasi atas kontribusinya bersama timnas selama bertahun-tahun.

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Namun, inisiatif itu tidak disambut baik oleh orang-orang terdekat sang pemain, terutama ibundanya, Dolores Aveiro. Ia menyatakan ketidaksenangannya karena penghormatan tersebut digelar tanpa kehadiran putranya dan menilai cara penyelenggaraannya tidak sepadan dengan nilai dan sejarah sang pemain.

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Ibunda Ronaldo tidak berhenti pada ungkapan kemarahan atas langkah tersebut. Ia melangkah lebih jauh dengan menyatakan senang atas kekalahan timnas Portugal, sekaligus melontarkan tuduhan tajam kepada para pemain tim.

"Saya senang Portugal kalah. Anak saya telah dikhianati dan ditipu. Rekan-rekan setimnya tidak menghormatinya dan tidak menunjukkan penghargaan yang layak ia dapatkan. Penghormatan yang digelar tanpa kehadirannya itu tidak pantas," ujar Dolores.

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Ucapan tersebut memicu gelombang reaksi kemarahan, terlebih karena muncul di saat timnas Portugal tengah berupaya melewati era Ronaldo dan membuka lembaran baru tanpa bintang bersejarahnya, yang selama bertahun-tahun menjadi wajah paling menonjol sepak bola negara itu.

Media Portugal Serang Dolores Aveiro

Pernyataan ibunda Ronaldo dengan cepat menjadi bahasan utama di program olahraga dan surat kabar Portugal pada Selasa pagi. Ia menuai kritik tajam karena merayakan kekalahan tim nasional negaranya, meski sikapnya itu berangkat dari keinginan untuk membela putranya.

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Paulo Cunha, jurnalis surat kabar Portugal A Bola, termasuk di antara suara yang mengkritik sikap Dolores. Ia menegaskan bahwa Dolores keliru ketika menunjukkan rasa senang atas kekalahan tim nasional. "Nyonya Aveiro keliru ketika mengungkapkan kepuasannya atas kekalahan Portugal," katanya.

Sejumlah suara di media menilai sikap ibunda Ronaldo tidak dapat diterima karena menempatkan perselisihan pribadi dan kekecewaan terkait akhir karier internasional putranya berhadapan dengan kepentingan tim nasional, yang mewakili seluruh negeri, bukan satu pemain tertentu.

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Kritik juga menyasar tuduhannya terhadap mantan rekan setim Ronaldo, setelah ia secara terbuka meragukan rasa hormat dan penghargaan mereka terhadap sang pemain. Pernyataan semacam itu dinilai bisa memperuncing ketegangan di sekitar timnas, alih-alih membantu meredakan perselisihan terkait kepergian kapten bersejarahnya.

Dalam program On Record, salah satu jurnalis menyoroti cara Jorge Jesus menyikapi situasi tersebut. Ia menilai keputusan pelatih asal Portugal itu untuk tidak berkonfrontasi langsung dengan ibunda Ronaldo sebagai langkah bijak demi menghindari eskalasi krisis.

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Sebagian pihak memandang ucapan Dolores Aveiro sebagai cerminan kemarahan seorang ibu yang membela anaknya dan merasa sang anak tidak mendapatkan perpisahan yang layak. Namun, sebagian kalangan pers Portugal menilai ungkapan kekecewaan itu tidak membenarkan harapan agar tim nasional kalah.

Dengan demikian, momen penghormatan untuk Ronaldo tanpa kehadirannya berubah dari ajang perayaan sejarahnya menjadi krisis baru, yang kembali memicu perdebatan tentang akhir perjalanan internasionalnya dan menjadikan sang ibunda sasaran kritik media Portugal.