Argumen pro atas gagalnya transfer Said El Mala ke BVB

Oleh Jochen Tittmar

Borussia Dortmund memberikan sinyal yang jelas dengan mundur dari negosiasi transfer Said El Mala setelah berminggu-minggu perundingan alot dan beberapa tawaran yang ditolak. Dari sudut pandang olahraga dan finansial, akhir dari negosiasi yang memang dipilih secara sadar itu adalah langkah yang logis.

Tidak ada yang meragukan bakat El Mala. Dengan 13 gol dan lima assist, youngster tersebut menjalani musim debut yang kuat bersama FC Koln. Meski begitu, faktanya tetap jelas: ini baru tepat satu musim yang sukses di level sepakbola profesional. Tanpa tampil di kompetisi Eropa, tanpa rutin bermain dalam ritme tiga hari sekali.

BVB juga belum pernah membayar jauh lebih dari 30 juta euro untuk seorang rekrutan baru dalam sejarahnya. Kini mengeluarkan jauh di atas 50 juta termasuk bonus untuk pemain 19 tahun tanpa pengalaman internasional jelas akan menjadi tindakan yang tidak bertanggung jawab. Terlepas dari betapa besarnya tekanan yang akan langsung ditimbulkan nominal setinggi itu bagi sang pemain.

Di masa lalu, BVB sesekali dikritik karena membiarkan diri mereka terseret dalam negosiasi yang alot. Karena itu, tindakan tegas dari jajaran petinggi klub juga menjadi langkah ke arah yang benar. Dengan menetapkan batas maksimal yang jelas untuk diri mereka sendiri dan kini benar-benar menaatinya, Borussia mengirim pesan tegas ke pasar transfer: Dortmund tidak bisa diperas. Keteguhan ini idealnya memperkuat posisi negosiasi mereka sendiri untuk bursa transfer berikutnya.

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BVB kini bisa menuntaskan beberapa kebutuhan skuad sekaligus

Biaya transfer rekor sebesar itu juga akan sangat menggerus anggaran yang tersisa. Kini mereka memang berada di bawah tekanan waktu, rencana atau rencana-rencana B seharusnya segera dituntaskan. Meski demikian, sekarang mereka memiliki ruang gerak yang lebih besar dan bisa membagi uang yang dihemat itu ke beberapa pos. Bagaimanapun, skuad masih membutuhkan kedalaman dan kualitas di beberapa posisi.

Sebab, mendatangkan pemain sayap cepat dan kuat dalam dribel sebagai pengganti El Mala saja jelas masih belum cukup: Dortmund terutama masih sangat membutuhkan gelandang bertahan strategis yang kuat dalam permainan dan duel, serta seorang bek kanan setelah kepergian Yan Couto.

Melepas El Mala mungkin terasa menyakitkan bagi sebagian fan BVB pada pandangan pertama, tetapi sekaligus menjadi kemenangan akal sehat dalam urusan bisnis. BVB menunjukkan sikap, menjaga keseimbangan finansialnya, dan menginjak rem pada momen yang tepat.

Argumen kontra atas gagalnya transfer Said El Mala ke BVB

Oleh Tim Ursinus

Tentu bisa dipahami jika BVB pada akhirnya muak dengan tuntutan mengerikan dari FC Koln. Namun, Borussia Dortmund juga melewatkan sebuah peluang besar. Kesempatan seperti ini kemungkinan besar tidak akan datang lagi dalam bentuk yang sama untuk mendapatkan calon pemain tim nasional Jerman itu dengan harga "murah" seperti ini.

Potensi Said El Mala tidak terbantahkan, jalan menuju kelas dunia tampak mungkin baginya. Nilai pasarnya akan turun jika tetap bertahan di Koln adalah sesuatu yang lebih dari tidak mungkin - kecuali mungkin jika klub Rheinland itu terdegradasi.

Di bawah pelatih Rene Wagner, ia juga akan mendapat lebih banyak kesempatan untuk membuktikan kemampuannya. El Mala memiliki posisi yang sangat penting di mata sang pelatih dan seharusnya mendapat jaminan tempat utama sebagai pemain pembeda yang jelas. Hal itu sudah terasa tak lama setelah perpisahan dengan Lukas Kwasniok.

Jadi, BVB sebenarnya juga masih bisa menambah satu atau dua juta euro lagi, yang pada akhirnya menjadi titik kegagalannya. Jarak tuntutan kedua klub sepertinya sudah tidak terlalu jauh lagi. Terlebih, Borussia jelas-jelas sepenuhnya yakin dengan kualitas pemain 19 tahun tersebut.

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BVB mungkin bisa menjual Said El Mala dengan sangat menguntungkan

Kalau tidak demikian, Lars Ricken dan kawan-kawan tidak akan tetap bersikeras sedemikian rupa dan mengikuti begitu banyak putaran negosiasi. Meski begitu, prospek untuk melangkah ke dimensi baru dengan transfer pernyataan seperti itu - dan perekrutan pemain sayap bertalenta tinggi tersebut tanpa diragukan memang akan menjadi hal seperti itu - serta mengirim pesan kepada para rival langsung pun lenyap.

Selain itu, sangat mungkin El Mala akan menjadi mesin uang Dortmund berikutnya. Di era saat ini, tidak terdengar utopis bahwa ia bisa menembus level Ousmane Dembele, Erling Haaland, atau Jude Bellingham dalam hal nilai jual kembali. Bukan tanpa alasan beberapa klub papan tengah Premier League seperti Brentford sudah datang mengetuk pintu sekarang juga. El Mala sudah punya pasar di Inggris.

Jika El Mala tetap sehat, hal itu seharusnya tidak akan berubah. Bagaimanapun, gaya bermainnya yang atraktif dan ketajamannya di depan gawang yang sudah sangat menonjol saat ini menjanjikan cukup banyak tontonan untuk membuka dompet para pemilik klub superkaya itu sampai batas maksimal. Kini BVB tampaknya tidak akan pernah tahu apa saja yang sebenarnya mungkin terjadi dari semua itu.