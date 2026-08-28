Tiago Pinto, direktur olahraga klub Bournemouth, berjanji tidak akan melepas jasa gelandang Alex Scott selama periode transfer saat ini, menegaskan sikap klub dengan kalimat tegas: "Kami sudah benar-benar selesai".

Pelatih baru Bournemouth, Marco Rose, bersikeras mempertahankan pemain berusia 23 tahun tersebut, yang telah masuk ke radar manajemen Chelsea sebagai calon pengganti pemain Argentina, Enzo Fernandez, dalam kesepakatan yang bernilai sekitar 80 juta pound sterling.

Dengan semakin dekatnya penutupan bursa transfer musim panas pada hari Selasa mendatang, Pinto mengirim pesan tegas kepada Chelsea dan seluruh klub yang berminat mendatangkan sang pemain, bahwa mereka harus benar-benar mengurungkan setiap upaya untuk merekrutnya.

Pinto mengatakan, dalam pernyataan yang ia sampaikan saat berada di Monako untuk menghadiri undian Liga Europa sebagaimana dikutip surat kabar Inggris "The Sun": "Kami sudah benar-benar selesai dengan bursa transfer. Tidak ada yang akan pergi dan kami tidak akan mendatangkan siapa pun yang baru, urusannya sudah selesai bagi kami".

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Direktur olahraga klub Inggris tersebut menambahkan: "Selama dua puluh empat jam terakhir, saya merasa menjadi direktur olahraga paling santai di Monako; sementara semua rekan saya sibuk dengan panggilan telepon dan berpindah-pindah untuk merampungkan kesepakatan, sangat penting bagi saya menyelesaikan urusan kami sejak awal bursa transfer. Semua orang di sini menyadari bahwa musim ini menuntut kami untuk bersatu, karena kami berlaga di kompetisi-kompetisi Eropa, dan pada musim panas mendatang kami akan hadir kembali".

Pinto menegaskan bahwa sikap tegasnya mendapat dukungan penuh dan mutlak dari pelatih Rose dan pemilik klub Bill Foley, sembari merujuk pada filosofi sang pemilik dalam mengelola tim dengan mengatakan: "Hal terburuk yang bisa Anda katakan kepada Bill Foley adalah bahwa kami akan menjual pemain; ia tidak suka menjual bintang-bintang tim, dan benar-benar ingin mempertahankan mereka selamanya".

Pinto menutup pernyataannya dengan berbicara tentang rasa lega sang pemilik klub, mengatakan: "Pada musim panas ini ia sangat senang, karena setiap kali menghubungi saya ia bertanya: apakah kamu yakin bahwa kita tidak akan menjual siapa pun?, jadi ia sangat senang bisa mempertahankan seluruh pemain skuad".