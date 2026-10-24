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Pelatih Barcelona Hansi Flick mengungkapkan rancangan taktik yang diyakininya dapat meredam ancaman Kylian Mbappe dalam El Clasico mendatang. Menjelang laga besar melawan Real Madrid, pelatih asal Jerman itu menegaskan bahwa disiplin bertahan dan kesadaran ruang akan menjadi faktor penentu di Spotify Camp Nou.

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Rancangan taktik Flick untuk menghadapi Mbappe

Berbicara kepada media menjelang pertandingan penting tersebut, pelatih Barcelona menekankan bahwa menghentikan pemain dengan kemampuan individu sehebat Mbappe, yang telah mencetak 12 gol dalam 12 penampilan musim ini dan menjadi ancaman besar bagi lini belakang Barça, membutuhkan kerja sama seluruh tim, bukan sekadar penjagaan individu. “Bagi kami, yang penting adalah posisi kami saat tidak menguasai bola maupun saat menguasai bola,” jelas Flick dalam konferensi pers pada Sabtu.

Flick kemudian menjelaskan lebih jauh cara kerja strategi bertahannya. Menurutnya, jarak antarpemain akan sangat penting ketika Real Madrid berupaya mengirim bola kepada para penyerangnya. “Saat tidak menguasai bola, yang penting adalah posisi yang tepat satu sama lain dan tetap rapat. Ini penting ketika Anda bermain dengan garis pertahanan setinggi ini,” tambah Flick. “Jika kami bisa melakukan semua itu, lini belakang akan jauh lebih mudah bertahan. Itulah yang harus kami lakukan.”

Mengejar rentetan kemenangan bersejarah

Barcelona menghadapi laga ini dalam performa luar biasa setelah meraih sembilan kemenangan dari sembilan pertandingan pembuka mereka di La Liga. Kemenangan atas rival abadinya tidak hanya akan membuat Barcelona unggul sembilan poin atas Madrid, tetapi juga mengamankan kemenangan kesepuluh secara beruntun yang memecahkan rekor awal musim terbaik sepanjang masa di kasta tertinggi Spanyol, yang dicatatkan Real Madrid pada 1968-69.

Masalah ketersediaan pemain terus membayangi Barcelona. Eric Garcia, Jules Kounde, dan Andreas Christensen masih harus absen, begitu pula Dani Olmo. Karena itu, Flick diperkirakan akan kembali menurunkan empat bek muda yang tampil melawan PSG.

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Membangun lini pertahanan

Meski serangan Barça terus produktif musim ini dengan mencetak 50 gol dalam 12 pertandingan, kestabilan pertahanannya sesekali menjadi sorotan. Juara bertahan Spanyol itu telah kebobolan 15 kali, termasuk empat gol dalam kekalahan dari Paris Saint-Germain pada pertengahan pekan, dan juga harus menghadapi daftar cedera yang kian panjang di lini belakang.

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Kendati ada kekhawatiran soal pertahanan, Flick memberikan dukungan penuh kepada susunan pemain belakang yang terpaksa ia gunakan. “Menurut saya, Cuba dan Gerard menjalani musim yang sangat bagus,” ujar Flick saat membahas dua pemain bertahan mudanya. “Apa yang mereka lakukan sungguh luar biasa. Mereka bekerja sama, berkomunikasi, dan berkembang bersama. Saya sangat senang melihatnya. Espart juga tampil sangat baik dalam beberapa pertandingan terakhir. Bek kanan atau bek kiri, baginya tidak masalah. Dia pemain yang luar biasa, tetapi masih punya banyak ruang untuk berkembang dan potensi yang besar.”

Selain memperbaiki permainan terbuka, staf pelatih Barcelona menghabiskan banyak waktu di lapangan latihan untuk membenahi kesalahan dalam menghadapi bola mati. Setelah mendapat hukuman dari PSG di kompetisi Eropa, Flick menilai keunggulan Madrid dalam duel udara sebagai ancaman besar yang memerlukan persiapan khusus. “Kami tahu kekuatan Madrid dalam situasi bola mati,” akunya. “Kami telah menganalisisnya; mereka salah satu yang terbaik dalam hal ini. Tentu saja mereka punya kualitas dan pemain yang kuat secara fisik. Kami membahasnya hari ini dan juga melatihnya hari ini. Kami harus bertahan jauh lebih baik daripada saat di Paris. Itulah yang kami lakukan hari ini.”

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Rasa hormat untuk The Special One

Perhatian terhadap pertandingan ini semakin besar dengan kehadiran Jose Mourinho di bangku cadangan Real Madrid. Flick segera menepis anggapan adanya permusuhan pribadi dan justru memuji karier pelatih asal Portugal itu. “Saya sangat menghormatinya. Ketika Anda melatih selama bertahun-tahun dan meraih begitu banyak kesuksesan, itu bukti bakat yang luar biasa. Saat menjadi asisten Low, saya bertemu dengannya di Madrid,” kata pelatih asal Jerman itu.

Flick juga menilai kesan mendalam yang ditinggalkan Mourinho pada skuad-skuad asuhannya sebagai bukti kualitasnya sebagai pelatih. “Semua pemain yang pernah bermain di bawah asuhannya membicarakannya dengan penuh hormat. Dia rekan seprofesi, sosok yang sangat sukses,” kata pelatih Barcelona itu.

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Meski mengakui bahwa tiga poin adalah prioritas, Flick memahami arti penting pertandingan ini bagi banyak orang. “El Clasico berbeda. Ini pertandingan terbaik. Seluruh dunia menyaksikannya. Jutaan orang dari budaya dan generasi yang berbeda terhubung melalui pertandingan ini. Sungguh luar biasa. Ini hanya soal tiga poin, tetapi maknanya jauh lebih besar. Menjadi bagian darinya terasa fantastis. Saya rasa kami siap. Saya percaya kepada tim saya. Saya punya firasat bagus.”