Sebuah laporan media Spanyol mengungkap perkembangan dramatis dalam kesepakatan transfer bek kanan asal Spanyol, Dani Carvajal, mantan bintang Real Madrid, ke skuad Getafe pada periode saat ini.

Carvajal berhak bergabung dengan klub mana pun tanpa terikat periode transfer, sebagai pemain bebas, setelah kontraknya dengan Real Madrid berakhir pada akhir musim lalu.

Di sisi lain, surat kabar "Mundo Deportivo" mengungkap bahwa Carvajal tidak akan kembali ke LaLiga, setidaknya untuk saat ini, berbeda dengan laporan-laporan yang kemarin menyebutkan tercapainya kesepakatan dengan Getafe, dan hanya tersisa persetujuan dari Liga Spanyol.

Angel Torres, presiden klub Getafe, mengatakan kepada program "El Chiringuito": "Tidak ada apa-apa. Semuanya runtuh".

Ia menambahkan: "Tidak ada yang baru. Tidak ada kesepakatan, dan tidak mungkin membatalkan sesuatu yang belum disepakati. Kami akan mencoba".

Ia melanjutkan pernyataannya: "Semua pihak harus memberikan persetujuan: Liga Spanyol, pemain, dan klub. Tidak akan terjadi apa-apa hari ini".

Surat kabar Catalunya itu menyebutkan bahwa alasan di balik situasi ini masih belum diketahui, meskipun semua indikasi menunjukkan adanya masalah terkait aturan Financial Fair Play, sehingga Getafe tidak akan memiliki batas gaji yang diperlukan untuk merekrut Carvajal.



