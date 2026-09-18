"Semuanya mungkin": bintang Bayern Harry Kane memberi sinyal soal kepindahan ke liga top Eropa

Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Spanyol Marca, Kane tidak menutup kemungkinan ketika ditanya soal peluang suatu saat bermain di LaLiga lagi: "Seperti yang kita tahu, dalam sepak bola segalanya mungkin. Saya tidak menutup apa pun, tetapi saat ini, seperti yang sudah saya katakan, saya sangat bahagia di Jerman."

Penyerang tim nasional Inggris itu juga mengungkapkan bahwa di masa lalu ia sudah sempat mendapat beberapa kesempatan untuk pindah ke Spanyol. "Saya memang tidak akan menyebutnya sebagai peluang yang jelas, tetapi di masa lalu ada beberapa pembicaraan," kata pemain berusia 33 tahun itu.

Ia mengaku hanya merasakan kekaguman besar terhadap kasta tertinggi sepak bola Spanyol. "Barcelona, Real Madrid, dan Atletico Madrid adalah beberapa dari klub terbesar di dunia. Saya tumbuh dengan Ronaldo, Messi, dan bintang-bintang sepak bola lainnya. Saya sangat menghormati tim-tim ini," jelas Kane. Pada musim panas lalu sempat muncul rumor-rumor samar tentang ketertarikan Barca, yang menyebut Kane sebagai kandidat penerus Robert Lewandowski.

Sang penyerang masih terikat dengan Bayern hingga 2027, tetapi baik sang pemain maupun klub dalam beberapa pekan dan bulan terakhir berulang kali menegaskan ingin melanjutkan kerja sama tersebut. Kane sebelumnya juga sudah mengatakan, situasinya terlihat "cukup bagus". Direktur olahraga Max Eberl mengatakan, ia tidak tahu "apa yang bisa menjadi alasan menentang perpanjangan kontrak".

Menurut laporan media, saat ini yang masih menjadi kendala adalah detail bentuk kesepakatannya. Sementara klub asal Munich itu kabarnya hanya ingin memperpanjang kontrak dua tahun lagi hingga 2029, Kane ingin ada opsi untuk satu musim tambahan sampai 2030.

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Kapan Harry Kane memperpanjang kontraknya di Bayern Munich?

Pemain berusia 33 tahun itu sendiri baru-baru ini sedikit meredam harapan akan tercapainya kesepakatan cepat. "Saya tidak memperkirakan ini akan selesai dalam pekan depan atau pekan setelahnya," kata Kane setelah kemenangan 5-0 (0-0) di Liga Champions melawan FK Bodö/Glimt, "tetapi mudah-mudahan dalam satu sampai dua bulan ke depan kami akan sampai pada titik yang kami inginkan."

Bagaimanapun, ia mengaku tidak menetapkan tenggat waktu untuk dirinya sendiri, tetapi pembicaraan itu terus "berjalan baik", kata Kane. Ia sendiri "sangat tenang" dan fokus pada urusan di lapangan. "Kalian bisa tetap tenang, semuanya baik-baik saja," kata Kane: "Saya sangat bahagia."