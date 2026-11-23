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Lothar Matthäus ikut menanggapi perdebatan kontroversial seputar Jamal Musiala dan membela sang bintang dalam perselisihannya dengan Bayern Munich.

Juara dunia 1990 itu tegas membantah dugaan bahwa Musiala dan para penasihatnya sudah mengetahui masalah kesehatannya sebelum perpanjangan kontrak dan dengan demikian mungkin telah mengelabui Bayern Munich. "Pihak Musiala baru mengetahui penyakit yang dideritanya tujuh bulan setelah Musiala menandatangani kontrak. Saat kontrak ditandatangani, semuanya pasti berjalan dengan benar," kata Matthäus dalam acara Sky90.

Dengan demikian, pemain dengan jumlah penampilan terbanyak untuk timnas Jerman itu mengambil sikap yang sama dengan CEO Bayern Jan-Christian Dreesen dan presiden Herbert Hainer, yang sebelumnya menyampaikan hal serupa di sela-sela rapat umum tahunan.

"Anda bisa yakin bahwa itu tidak terjadi," jelas Dreesen mengenai kemungkinan penyakit tersebut telah diketahui lebih awal. Ia juga membantah dugaan bahwa belakangan dirinya merasa ditipu oleh Musiala atau para penasihatnya. "Tidak, sama sekali tidak," tegasnya. Hainer pun menekankan bahwa Bayern Munich tidak memiliki petunjuk apa pun bahwa masalah kesehatan itu sudah diketahui sebelum perpanjangan kontrak. Dengan demikian, pemain yang kini berusia 23 tahun itu tampaknya tidak mengalami keluhan hingga saat itu dan dirinya sendiri tidak mengetahui penyakitnya.

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Karena itu, muncul pertanyaan tentang bagaimana menyikapi pernyataan-pernyataan sangat keras dari para petinggi Bayern, terutama komentar terbaru Karl-Heinz Rummenigge mengenai kontrak Musiala . Mantan ketua dewan direksi itu meragukan apakah pemain menyerang tersebut dapat kembali ke level performanya yang dahulu, mengingat disfungsi neurologis yang dideritanya. "Sudah diketahui bahwa dia memiliki masalah kesehatan. Dan sudah diketahui bahwa dia memiliki kontrak dengan nilai yang sangat besar," jelas Rummenigge.

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Karena itu, menurutnya, "wajar dan sepenuhnya normal" jika klub memikirkan cara menghadapi situasi tersebut. Dreesen dan presiden kehormatan Uli Hoeneß sebelumnya juga menyampaikan pandangan serupa. Keduanya pun mengisyaratkan perlunya membicarakan kontrak Musiala yang bernilai tinggi jika kekhawatiran tersebut terbukti benar.

Dan di situlah tampaknya letak pokok perselisihan: Seperti dilaporkan Süddeutsche Zeitung, para penasihat Musiala dan Bayern Munich disebut telah mencapai kesepakatan lisan pada musim panas untuk menyesuaikan ketentuan kontrak jika pemain menyerang itu tidak lagi mampu mencapai level performanya yang dahulu.

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Musiala memperpanjang kontraknya pada Februari 2025 hingga 2030. Kontrak baru itu disebut menjamin gaji tahunan sebesar 25 juta euro baginya. Karena lama absen dan masih mengalami masalah kesehatan, sejauh ini ia nyaris belum mampu menunjukkan performa yang sepadan dengan nilai tersebut.

Pada musim panas 2025, Musiala mengalami patah tulang betis, disusul masalah kesehatan lainnya. Setelah kolaps dalam dua pertandingan uji coba pada musim panas 2026, ia akhirnya mengungkapkan disfungsi neurologis yang dideritanya. Menurut direktur olahraga Max Eberl, Bayern Munich sudah mengetahui masalah tersebut sejak musim 2025/26, sekitar lima bulan setelah perpanjangan kontrak.

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Dengan latar belakang itu, Matthäus terutama mengkritik waktu munculnya pembahasan publik tentang kontrak dan kesehatan Musiala. "Seperti yang kita bahas di sini, hal ini tentu dibicarakan bukan hanya di ruang publik, tetapi juga secara internal di Bayern Munich. Saya yakin banyak pemain berpihak kepada Musiala dan tidak bisa memahami mengapa dia dibebani persoalan seperti ini pada saat sekarang. Dia seharusnya mendapat semua dukungan. Pada waktu lain yang lebih tepat, mereka mungkin bisa duduk bersama. Namun sekarang, semuanya dibebankan di pundak Musiala," kata pengamat Sky tersebut.

Akibat keluhan fisiknya, Musiala baru lima kali tampil untuk Bayern musim ini. Ia mencatatkan satu gol dan satu assist. Terakhir, ia bermain selama 20 menit dalam pertandingan melawan 1. FC Köln.