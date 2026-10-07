"Tidak ada apa-apa. Semuanya sudah gagal", kata presiden Getafe Angel Torres kepada seorang jurnalis dari program TV El Chiringuito pada Rabu pagi. Setelah 13 tahun bersama Los Blancos, kontrak Carvajal tidak diperpanjang pada musim panas. Getafe menaruh harapan besar untuk merekrut pemain veteran itu - tetapi saat ini terlihat bahwa mimpi klub asal Madrid tersebut telah pupus.

Menurut laporan surat kabar olahraga Spanyol Mundo Deportivo, Financial Fair Play membuat Getafe kesulitan: klub itu disebut sudah melampaui batas dengan biaya gaji mereka, sehingga LaLiga tidak mengizinkan perekrutan tambahan. Namun di balik layar, klub tersebut kabarnya masih mengupayakan solusi, meski belum jelas seperti apa bentuknya di tengah musim.

"Tidak ada kabar baru. Tidak ada yang bisa diumumkan selama belum ada kesepakatan", tambah presiden Getafe itu. "Kami akan mencoba", ujarnya, menegaskan bahwa ia belum menyerah dalam upaya mendapatkan bek kanan tersebut.

Mengapa Real Madrid tidak memperpanjang kontrak Dani Carvajal?

Carvajal melewatkan sebagian besar waktu bermain pada musim lalu karena cedera. Di posisinya, ia juga mendapatkan pesaing berkualitas tinggi dalam diri Trent Alexander-Arnold, yang datang secara gratis dari Liverpool. Karena faktor usia, petinggi Real pada akhirnya memutuskan untuk melepas Carvajal pada musim panas dan mendatangkan pengganti ternama, Denzel Dumfries dari Inter Milan.

Carvajal mencatatkan 451 pertandingan kompetitif untuk Real (14 gol, 66 assist). Bersama klub itu, ia menjuarai Liga Champions enam kali, liga empat kali, dan piala dua kali, yang membuatnya menjadi salah satu pemain paling sukses dalam sejarah klub.