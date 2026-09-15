Al Ittihad menuntaskan tujuh pekan pertama Liga Roshn sebagai satu-satunya tim yang belum menelan kekalahan sejak awal musim, setelah menempatkan diri secara kuat dalam persaingan memperebutkan puncak klasemen, hanya berselisih satu poin dari Al Hilal yang memimpin.

Al Ittihad menampilkan awal musim yang kuat, mengumpulkan 17 poin dari tujuh pertandingan, setelah meraih lima kemenangan dan dua hasil imbang, sehingga tetap menjaga catatannya bersih dari kekalahan hingga akhir pekan ketujuh.

Tim ini mencetak 12 gol dalam tujuh pertandingannya, sementara gawangnya kebobolan enam kali, menegaskan kemampuannya menciptakan keseimbangan antara kekuatan menyerang dan kekokohan bertahan, serta keluar dari fase awal musim dengan salah satu catatan terbaik di kompetisi.

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Al Ittihad Satu-satunya yang Bertahan

Catatan Al Ittihad menjadi semakin penting setelah semua tim yang sebelumnya juga berstatus tak terkalahkan pada pekan-pekan awal musim ini tumbang, sebagaimana dilaporkan surat kabar "Asharq Al-Awsat" Saudi.

Al Ittihad sendiri menjadi penyebab korban pertama dari catatan tersebut, setelah menimpakan kekalahan pertama kepada Al Nassr, sehingga tim tersebut keluar dari daftar tim yang belum terkalahkan, sebelum Al Hilal menelan kekalahan pertamanya dari Neom, kemudian giliran Al Khaleej yang tumbang di hadapan Al Riyadh pada pekan ketujuh.

Dengan demikian, Al Ittihad menjadi satu-satunya tim di Liga Saudi yang menuntaskan tujuh pekan pertama tanpa kekalahan, sebuah indikator yang mencerminkan tingkat kestabilan yang dialami tim ini sejak awal musim.

Pentingnya angka yang diraih Al Ittihad tidak hanya sebatas menjaga catatan bersih dari kekalahan, karena tim ini memasuki jeda internasional di posisi kedua dengan 17 poin, hanya berselisih satu poin dari Al Hilal yang memimpin dengan 18 poin.

Pada saat yang sama, Al Ittihad unggul atas Al Nassr dan Al Qadisiyah, yang masing-masing mengumpulkan 16 poin, menegaskan kehadirannya yang kuat dalam persaingan memperebutkan puncak, dan menempatkan diri sebagai salah satu kandidat terkuat untuk terus menekan Al Hilal pada pekan-pekan mendatang.

Situasi ini memberikan tim dorongan moral penting sebelum kompetisi berlanjut, terutama karena selisih dengan pemuncak klasemen tidak lebih dari satu poin, sehingga setiap kegagalan Al Hilal atau kemenangan baru Al Ittihad mampu mengubah wajah puncak klasemen.

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Jeda untuk Menata Ulang Perhitungan

Jeda ini hadir untuk memberikan tim pelatih Al Ittihad kesempatan penting menata ulang berkas tim, serta membenahi beberapa detail sebelum kembali ke kompetisi pada bulan Oktober, yang di dalamnya menanti tim ini serangkaian pertandingan padat.

Tantangan terbesar bagi Al Ittihad adalah menjaga kestabilan dan ritme yang tampak selama tujuh pekan pertama, terutama karena keberlanjutan dalam meraih poin akan menjadi faktor terpenting dalam mengubah awal yang kuat menjadi persaingan yang nyata dan panjang memperebutkan gelar liga.

Setelah tujuh pekan, Al Ittihad menjadi satu-satunya tim yang belum merasakan pahitnya kekalahan di kompetisi ini, sementara jaraknya dari puncak klasemen hanya satu poin, yang menempatkannya di depan peluang jelas untuk terus menekan Al Hilal, dengan syarat menjaga konsistensi yang telah memberinya keunggulan penting di awal musim.