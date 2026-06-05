Semua Piala Dunia sepanjang sejarah: dari tahun 1930 hingga 2026

Sejak tahun 1930, Piala Dunia telah menyatukan jutaan penggemar setiap empat tahun sekali di depan televisi, di stadion, di bar, dan di mana pun mereka bisa menonton pertandingan turnamen tersebut.

Antusiasme ini tidak hanya terbatas pada negara tuan rumah: di setiap negara peserta, para penggemar berkumpul di depan layar raksasa di lokasi-lokasi ikonik untuk merasakan atmosfer turnamen.

Dalam artikel ini, GOAL mencantumkan setiap kota tuan rumah Piala Dunia, dari tahun 1930 hingga 2026.

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Piala Dunia 1930 - Uruguay

Pada tahun 1930, turnamen perdana berlangsung di Uruguay, di mana tuan rumah menjadi juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina 4-2 di final di Stadion Centenario, Montevideo.

Piala Dunia 1934 - ITALIA

Italia mengikuti jejak Uruguay dengan menang di kandang sendiri, mengangkat trofi untuk kedua kalinya dalam sejarah. La Nazionale mengalahkan Cekoslowakia 2-1 berkat gol penentu kemenangan Angelo Schiavio di babak perpanjangan waktu.

Piala Dunia 1938 - Prancis

Azzurri berhasil mempertahankan trofi empat tahun kemudian di Prancis, mengalahkan Hongaria 4-2 di final dan menjadi negara pertama yang memenangkan dua Piala Dunia.

Piala Dunia 1942 dan 1946 – Tidak Diselenggarakan

Perang Dunia II menyebabkan turnamen yang dijadwalkan pada tahun 1942 dan 1946 tidak diselenggarakan.

Piala Dunia 1950 – Brasil

Tuan rumah Brasil mengalami salah satu kekalahan paling berkesan dalam sejarah saat Uruguay merebut gelar kedua mereka dengan kemenangan 2-1 di final di Maracanã, sebuah kejutan yang masih dikenal sebagai 'Maracanazo'.

Piala Dunia 1954 - Swiss

Jerman meraih gelar pertamanya di tanah Swiss dengan membalikkan ketertinggalan 2-0 melawan Hungaria asuhan Ferenc Puskás untuk menang 3-2.

Piala Dunia 1958 - SWEDIA

Pada tahun 1958, di Swedia, Brasil—negara dengan gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah—meraih gelar juara pertamanya. La Canarinha mengalahkan tuan rumah dengan kemenangan telak 5-2.

Piala Dunia 1962 - Chili

Empat tahun kemudian, di Chili, Brasil meraih gelar juara kedua dengan mengalahkan Cekoslowakia di final, sementara Cekoslowakia harus puas menjadi runner-up lagi, menambah daftar runner-up mereka pada tahun 1934.

Piala Dunia 1966 – Inggris

Inggris bergabung dengan kelompok negara-negara terpilih yang berhasil mengangkat trofi di tanah airnya sendiri, saat The Three Lions mengalahkan Jerman 4-2 pada babak perpanjangan waktu di Stadion Wembley.

Piala Dunia 1970 - Meksiko

Pada tahun 1970, di tanah Meksiko, Brasil kembali dinobatkan sebagai juara, meraih gelar Piala Dunia ketiga dalam empat turnamen. Di Stadion Azteca, Canarinha menghancurkan Italia dengan skor 4-1 pada pertandingan final. Tim Brasil tahun 1970 itu masih dianggap sebagai salah satu tim terbaik dalam sejarah.

Piala Dunia 1974 - Jerman

Tuan rumah Jerman Barat meraih gelar juara kedua mereka dengan mengalahkan Belanda asuhan Johan Cruyff 2-1 di Stadion Olimpiade Munich.

Piala Dunia 1978 - Argentina

Empat tahun kemudian, Argentina mengikuti jejak Jerman: mereka mengangkat trofi di kandang sendiri dan kembali membuat Belanda pulang dengan tangan hampa di final (3-1). Stadion Monumental milik River Plate dipenuhi warna-warna Albiceleste.

Piala Dunia 1982 - Spanyol

Pada tahun 1982, Spanyol menjadi tuan rumah turnamen yang membuat Italia mengangkat trofi untuk ketiga kalinya. La Nazionale mengalahkan Jerman 3-1 di final di Stadion Santiago Bernabéu, Madrid.

Piala Dunia 1986 - Meksiko

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Meksiko menjadi tuan rumah turnamen yang menjadi milik Diego Armando Maradona dan Argentina, yang merebut gelar juara dengan mengalahkan Jerman 3-2 dalam final yang menegangkan. Meskipun sang nomor 10 gagal mencetak gol di pertandingan penentu, penampilannya secara keseluruhan—terutama dua golnya melawan Inggris, termasuk salah satu gol terhebat dalam sejarah—sangat sensasional.

Piala Dunia 1990 - Italia

Empat tahun kemudian, Jerman membalas dendam kepada Argentina dalam final yang terulang, menang 1-0 berkat gol tunggal Andreas Brehme di Stadio Olimpico di Roma dan merebut gelar juara dunia ketiga.

Piala Dunia 1994 - Amerika Serikat

Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia pertamanya, yang membantu meletakkan dasar bagi 'sepak bola' untuk mendapatkan tempat di hati para penggemar Amerika. Brasil dinobatkan sebagai juara dunia untuk keempat kalinya setelah mengalahkan Italia melalui adu penalti, sementara tendangan penalti Roberto Baggio yang melenceng menjadi momen penting lainnya dalam sejarah Piala Dunia.

Piala Dunia 1998 - Prancis

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Prancis asuhan Zinedine Zidane meraih gelar pertama mereka di kandang sendiri dengan penampilan dominan, yang berpuncak pada kemenangan 3-0 atas Brasil di Stade de France.

Piala Dunia 2002 - Korea Selatan dan Jepang

Diselenggarakan bersama, ini menandai Piala Dunia pertama di tanah Asia. Brasil meraih gelar kelima yang memecahkan rekor dengan mengalahkan Jerman 2-0 di final—negara dengan penampilan terbanyak di pertandingan puncak. Ronaldo, yang menderita di pertandingan penentuan tahun 1998, menebus kesalahannya dengan mencetak dua gol di Stadion Yokohama.

Piala Dunia 2006 – Jerman

Empat tahun kemudian, Jerman menjadi tuan rumah turnamen yang ditandai oleh dua momen: kemenangan Italia dan perpisahan Zinédine Zidane dari tim nasional setelah ia diusir dari lapangan pada final karena menanduk Marco Materazzi. La Nazionale mengangkat trofi untuk keempat kalinya, mengalahkan Les Bleus melalui adu penalti.

Piala Dunia 2010 - Afrika Selatan

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Afrika Selatan menjadi saksi puncak kejayaan sepak bola total Spanyol saat LaRoja meraih gelar pertama mereka, mengalahkan semua lawan dengan gaya 'tiki-taka' mereka. Pertunjukan umpan-umpan memukau berujung pada gol penentu kemenangan Andrés Iniesta di babak perpanjangan waktu melawan Belanda pada final di Soccer City, Johannesburg.

Piala Dunia 2014 - Brasil

Die Mannschaft kembali ke final dan meraih gelar keempat di Maracanã dengan sekali lagi mengalahkan Argentina, kali ini melalui gol penentu kemenangan Mario Götze di babak perpanjangan waktu. Lionel Messi, yang tampil kurang bersemangat pada malam itu, melihat peluangnya untuk mengangkat trofi sirna.

Piala Dunia 2018 - RUSIA

Prancis meraih gelar juara kedua mereka dengan mengalahkan Kroasia 4-2 di final. Les Bleus tampil kokoh dari awal hingga akhir, dengan Hugo Lloris, N'Golo Kanté, Paul Pogba, Antoine Griezmann, dan Kylian Mbappé yang tampil gemilang. Dua puluh tahun setelah kemenangan di kandang sendiri pada 1998, Prancis kembali merayakan gelar juara.

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Piala Dunia 2022 - Qatar

Ini akan menjadi Piala Dunia pertama yang diadakan pada musim gugur di belahan bumi utara. Turnamen ini dimulai pada 20 November dan berakhir dengan final pada 18 Desember. Temukan semua detailnya di sini!

Piala Dunia 2026 – Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada

Untuk pertama kalinya, tiga negara akan menjadi tuan rumah bersama, dan 48 tim akan bertanding di seluruh benua Amerika, menjadikannya turnamen bersejarah.