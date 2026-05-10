Semua pertandingan Eredivisie disiarkan secara bersamaan: di mana Anda akan menonton klub favorit Anda pada hari Minggu ini?

Pada pekan ke-33, semua pertandingan di Eredivisie akan digelar secara bersamaan. Pertandingan-pertandingan tersebut akan dimulai pada Minggu, 10 Mei pukul 16.45. ESPN memiliki empat saluran televisi. Di mana Anda bisa menonton pertandingan klub favorit Anda? Dalam daftar di bawah ini, kami telah merangkum semuanya untuk Anda.

PSV sudah lama memastikan gelar juara, tetapi dalam perebutan tiket Eropa lainnya, pertarungan seru diperkirakan akan terjadi antara Feyenoord, NEC, Ajax, dan FC Twente, sementara NAC Breda kemungkinan besar akan terdegradasi secara resmi.

ESPN telah memilih untuk menyiarkan pertandingan Ajax, Feyenoord, dan PSV secara lengkap di televisi, sementara di ESPN 1 akan terus berganti-ganti antara semua pertandingan Eredivisie.

ESPN 1: Acara bergantian

ESPN 2: Feyenoord - AZ

ESPN 3: Ajax - FC Utrecht

ESPN 4: PSV - Go Ahead Eagles

Feyenoord bisa mendapatkan tiket ke fase kompetisi Liga Champions dengan kemenangan atas AZ, sementara Ajax harus menang di kandang melawan FC Utrecht untuk tetap bersaing memperebutkan posisi ke-3, yang memberikan hak untuk berpartisipasi di babak kualifikasi kompetisi bernilai miliaran euro tersebut. PSV dan Go Ahead Eagles akan bertanding di Philips Stadion. Bagi kedua tim, tidak ada lagi yang dipertaruhkan di sisa musim Eredivisie.

Di mana pertandingan Eredivisie lainnya dapat disaksikan?

Enam pertandingan lainnya juga dapat disaksikan secara langsung. Bukan di televisi, melainkan melalui ESPN Watch. Dengan layanan streaming ESPN Watch, pelanggan saluran olahraga Belanda, misalnya melalui Ziggo atau KPN, dapat mengakses ESPN 1, 2, 3, dan 4 baik secara langsung maupun sesuai permintaan. Layanan ini tersedia melalui situs web ESPN Belanda dan melalui aplikasi ESPN di smart TV, ponsel pintar, tablet, dan komputer.

NEC akan bertanding di kandang melawan FC Groningen dan masih bersaing ketat untuk posisi ke-3, sama seperti FC Twente, yang akan menjamu Sparta Rotterdam di De Grolsch Veste. Selain itu, banyak hal yang dipertaruhkan dalam pertandingan krusial degradasi antara Excelsior dan FC Volendam.

Dapat disaksikan melalui ESPN Watch (di situs web atau di aplikasi):

FC Groningen - NEC

FC Twente - Sparta Rotterdam

sc Heerenveen - NAC Breda

Excelsior - FC Volendam

Telstar - Heracles Almelo

PEC Zwolle - Fortuna Sittard



