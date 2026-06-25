Semua pemain Afrika gagal melakukannya... Maroko mencatat sejarah berkat Rahimi dan Jassim

Tim nasional Maroko memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia, yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, berkat kemenangan dramatis atas Haiti dengan skor 4-2, dini hari Kamis ini.

Gol-gol untuk Maroko dicetak oleh Achraf Hakimi (menit ke-39), Ismail Saibari (menit ke-45+1), Sofiane Rahimi (menit ke-78), dan Jassim Yassin (menit ke-89).

Rahimi dan Jassim masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-70, dan berhasil mencetak gol serta memastikan tiga poin bagi timnya.

Jaringan statistik “Opta” menyebutkan bahwa Maroko menjadi tim Afrika pertama yang memiliki dua pemain pengganti yang mencetak gol dalam satu pertandingan Piala Dunia.

Dengan kemenangan ini, Singa Atlas menyelesaikan babak penyisihan grup di posisi kedua Grup C, di belakang Brasil yang memimpin berdasarkan selisih gol, setelah keduanya mengumpulkan 7 poin.

Timnas Maroko akan bertanding di babak 32 besar melawan juara Grup F, yang terdiri dari Belanda, Jepang, Swedia, dan Tunisia, sementara Brasil, yang hari ini mengalahkan Skotlandia (3-0), akan berhadapan dengan runner-up grup yang sama.







