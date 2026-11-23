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Pemegang rekor penampilan timnas itu mengungkap informasi yang ia miliki soal konflik antara Musiala dan Bayern Munich.

Lothar Matthäus turut angkat bicara dalam perdebatan kontroversial seputar Jamal Musiala dan membela sang bintang dalam perselisihannya dengan Bayern Munich. Juara dunia 1990 itu dengan tegas membantah dugaan bahwa Musiala dan para penasihatnya sudah mengetahui masalah kesehatannya sebelum perpanjangan kontrak, sehingga mungkin telah mengelabui Bayern. "Tujuh bulan setelah Musiala menandatangani kontrak, pihak Musiala baru mengetahui penyakit yang dideritanya. Saat kontrak ditandatangani, semua pasti berjalan dengan benar," kata Matthäus dalam acara Sky90.

Dengan demikian, pemegang rekor penampilan timnas itu sependapat dengan CEO Bayern Jan-Christian Dreesen dan presiden Herbert Hainer, yang sebelumnya menyampaikan pandangan serupa di sela-sela rapat umum tahunan.

"Anda bisa berasumsi bahwa itu tidak terjadi," kata Dreesen mengenai kemungkinan penyakit tersebut sudah diketahui lebih awal. Ia juga membantah anggapan bahwa dirinya merasa telah ditipu oleh Musiala atau para penasihatnya setelah mengetahui hal itu. "Tidak, sama sekali tidak," tegasnya. Hainer pun menekankan bahwa Bayern sama sekali tidak memiliki petunjuk bahwa masalah kesehatan tersebut sudah diketahui sebelum perpanjangan kontrak. Dengan demikian, pemain yang kini berusia 23 tahun itu tampaknya belum mengalami keluhan hingga saat itu dan tidak mengetahui penyakitnya sendiri.

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Karena itu, muncul pertanyaan tentang bagaimana menyikapi pernyataan-pernyataan sangat keras dari para petinggi Bayern, terutama komentar terbaru Karl-Heinz Rummenigge mengenai kontrak Musiala . Mantan CEO itu meragukan apakah sang pemain serang bisa kembali ke level performa sebelumnya mengingat disfungsi neurologis yang dialaminya. "Sudah diketahui bahwa ia memiliki masalah kesehatan. Dan sudah diketahui bahwa ia memiliki kontrak dengan nilai yang sangat besar," kata Rummenigge.

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Karena itu, menurutnya "wajar dan sepenuhnya masuk akal" jika klub mempertimbangkan cara menangani situasi tersebut. Dreesen dan presiden kehormatan Uli Hoeneß sebelumnya juga menyampaikan pandangan serupa. Keduanya pun mengisyaratkan bahwa kontrak Musiala yang bernilai tinggi perlu dibicarakan jika kekhawatiran tersebut terbukti benar.

Dan di situlah tampaknya letak pokok perselisihannya: Menurut laporan Süddeutsche Zeitung, para penasihat Musiala dan Bayern telah mencapai kesepakatan lisan pada musim panas untuk menyesuaikan ketentuan kontrak jika sang pemain serang tidak lagi mampu mencapai level performanya sebelumnya.

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Musiala memperpanjang kontraknya pada Februari 2025 hingga 2030. Kontrak baru itu kabarnya menjamin gaji sebesar 25 juta euro per tahun. Karena lama absen dan masih mengalami masalah kesehatan, sejauh ini kontribusinya di lapangan nyaris belum sepadan dengan jumlah tersebut.

Pada musim panas 2025, Musiala mengalami patah tulang fibula, lalu disusul masalah kesehatan lainnya. Setelah kolaps dalam dua pertandingan uji coba pada musim panas 2026, ia akhirnya mengungkapkan disfungsi neurologis yang dialaminya kepada publik. Menurut direktur olahraga Max Eberl, Bayern sudah mengetahui masalah itu sejak musim 2025/26, sekitar lima bulan setelah perpanjangan kontrak.

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Dengan latar belakang tersebut, Matthäus terutama mengkritik waktu munculnya pembahasan publik mengenai kontrak dan kesehatan Musiala. "Sebagaimana kita membahasnya di sini, tentu masalah ini juga dibahas bukan hanya oleh publik, tetapi juga secara internal di Bayern. Saya rasa banyak pemain berada di pihak Musiala dan tidak bisa memahami mengapa ia harus dibebani persoalan seperti ini pada saat ini. Ia seharusnya mendapat dukungan penuh. Mungkin mereka bisa duduk bersama pada waktu lain yang lebih tepat. Namun sekarang semuanya ditimpakan ke pundak Musiala," kata pengamat Sky tersebut.

Akibat keluhan fisiknya, Musiala baru tampil lima kali untuk Bayern musim ini. Ia mencatatkan satu gol dan satu assist. Terakhir, ia bermain selama 20 menit dalam pertandingan melawan 1. FC Köln.