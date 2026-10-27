“Semua orang tahu dia yang terbaik”: Paman Lamine Yamal kecam kemenangan Harry Kane di Ballon d’Or dan bela habis-habisan bintang Barcelona itu

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Paman Lamine Yamal secara terbuka mengkritik keputusan memberikan Ballon d'Or kepada Harry Kane, bukan kepada pemain sayap Barcelona itu. Ia melontarkan klaim kontroversial bahwa penggemar sepak bola sejati mengeluarkan uang khusus untuk menyaksikan keponakannya bermain, bukan untuk menonton penyerang Bayern Munich dan Inggris tersebut.

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Kane meraih penghargaan individu tertinggi

Kane mengukir sejarah pada Senin malam di Palladium Theatre, London. Penyerang Bayern itu menjadi pria Inggris pertama yang memenangkan Ballon d'Or sejak Michael Owen meraih penghargaan tersebut pada 2001. Pemenang penghargaan bergengsi itu dirahasiakan hingga legenda Brasil Ronaldo mengumumkan Kane sebagai pemenang.

Penyerang Real Madrid dan Prancis Kylian Mbappe finis di posisi kedua. Winger Barcelona Yamal menempati posisi ketiga. Pemain berusia 19 tahun itu terlihat kecewa saat Kane menerima trofi, meski pemain internasional Spanyol tersebut meraih penghargaan Talenta Muda Terbaik Tahun Ini untuk ketiga kalinya secara beruntun.

Paman Yamal melontarkan penilaian pedas terhadap Kane

Hasil akhir pemungutan suara tidak diterima dengan baik oleh keluarga Yamal. Berbicara kepada El Larguero, pamannya, Abdul Abdellaoui, mengungkapkan kekecewaan mendalam karena Yamal dianggap diabaikan. Abdellaoui bersikeras bahwa bintang Barcelona itu seharusnya meraih Ballon d'Or pertamanya.

"Keponakan saya tampil luar biasa, dia pemain terbaik di dunia, semua orang tahu itu," kata Abdul. "Kalau Anda menyukai sepakbola, Anda datang untuk menonton Lamine, bukan Harry Kane. Harry Kane adalah pencetak gol hebat, tetapi Lamine adalah pemain terbaik yang bersinar di lapangan."

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Usia menjadi faktor besar dalam pemungutan suara

Yamal menjalani tahun yang luar biasa bersama klub dan negaranya. Ia membantu Barcelona meraih gelar Liga sebelum memainkan peran penting dalam keberhasilan Spanyol menjuarai Piala Dunia pada musim panas. Meski meraih trofi-trofi besar itu, Abdul yakin keponakannya diabaikan sepenuhnya karena usianya yang masih muda. Menurutnya, para pemilih justru memilih memberi penghargaan kepada kapten Inggris yang sudah veteran itu.

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"Karena Lamine masih muda, mereka selalu bilang dia masih punya waktu, usianya 19 tahun, dan itulah sebabnya mereka tidak memberinya penghargaan itu," jelas Abdul. "Harry, yang hanya punya tiga hari lagi untuk bermain sepakbola, mereka bilang, 'ayolah, kita berikan penghargaan itu kepadanya'. Dia [Yamal] telah memenangi Piala Dunia, La Liga, Piala Super, dan dia bermain sangat bagus."

Menatap peluang meraih Ballon d'Or di masa depan

Meski hasil ini sangat mengecewakan Yamal, perkembangan kariernya tetap melesat pesat. Ia diperkirakan akan meraih penghargaan tertinggi itu suatu saat nanti dalam kariernya yang menjanjikan.

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Lulusan akademi Barcelona itu kini akan menyalurkan kekecewaannya ke permainannya bersama klub. Kesedihannya karena kalah dari Kane diperkirakan tidak akan berlangsung lama seiring fokusnya untuk menambah koleksi trofi.