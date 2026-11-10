Bintang asal Belanda, Frenkie de Jong, mengakhiri perdebatan seputar posisi barunya, menegaskan dengan nada yang tak bisa ditafsirkan macam-macam: "Semua orang tahu bahwa saya seorang gelandang," sembari menolak gagasan bahwa dirinya akan beralih menjadi bek dalam jangka panjang, meski ia siap berkorban demi tim bila diperlukan.

Pelatih Barcelona, Hansi Flick, menempatkan pemain Belanda itu di posisi-posisi bertahan yang tidak biasa (seperti bek tengah dan bek/pemain bertahan di sisi kanan) sebagai solusi taktis serta untuk mengatasi absennya sejumlah pemain dan cedera di dalam tim.

De Jong (29 tahun) tampil luar biasa dalam kemenangan Barcelona 2-1 atas Atletico Madrid di Stadion Riyadh Air Metropolitano, sebelum bergabung dengan skuad timnas Belanda untuk laga-laga UEFA Nations League.

Begitu tiba di pusat latihan, pemain Belanda itu berbicara kepada kanal ESPN tentang dua laga mendatang melawan Yunani pada Jumat mendatang dan Jerman pada Senin berikutnya. Dalam wawancara tersebut ia menegaskan telah pulih dari cedera, serta menekankan bahwa tugas-tugas bertahannya hanya bersifat sementara.

Terkait kemungkinan bermain sebagai bek sayap atau bek tengah dalam jangka panjang, pemain Belanda itu menepisnya dengan berkata: "Jika pelatih memintaku bermain di lini belakang, maka aku akan melakukannya, tetapi itu tidak akan menjadi kondisi dalam jangka panjang. Semua orang tahu bahwa saya seorang gelandang."

Gelandang itu menegaskan bahwa bermain di posisi yang lebih dalam di lini belakang bukanlah hal baru dalam kariernya, karena banyak pelatih ternama yang telah memintanya bermain sebagai bek tengah di Ajax dan Barcelona.

De Jong berkata: "Pelatih-pelatih lain pernah melakukannya. Di Ajax, dan kadang di Barcelona juga, bersama Koeman pada suatu periode, dan bersama Xavi beberapa kali."

Kondisi Kebugaran Fisik

Frenkie tegas dalam menjawab keraguan soal kebugaran fisiknya, dengan berkata: "Aku merasa dalam kondisi baik dan kuat, aku hanya perlu mengembalikan ritme permainan."

Ia juga menjawab pertanyaan tentang apakah ia merasa mampu bermain penuh selama sembilan puluh menit, dengan menegaskan: "Kita lihat saja nanti. Aku merasa dalam kondisi baik."

Pesan untuk Para Pengkritik

Pemain Belanda itu juga berbicara soal alasan mengapa ia dihargai oleh para pemain tetapi tidak mendapat penghargaan yang sama dari publik, dan berkata kepada jaringan ESPN: "Orang-orang tidak menonton pertandingan secara rutin. Hanya sedikit yang mengikuti sembilan puluh menit penuh. Mereka tidak benar-benar memahami permainan, dan tidak menyadari apa yang terjadi di atas lapangan, atau alasan di balik pengambilan keputusan."

Ia juga menilai bahwa statistik gol dan assist menjadi penghalang dalam menilai levelnya: "Cara termudah untuk menilai seorang pemain adalah, tentu saja, dengan melihat apakah ia mencetak gol atau memberikan assist. Adapun bagiku, angka-angka itu tentu saja jauh lebih sedikit."

Ban Kapten

De Jong menyinggung kesiapannya untuk menyandang ban kapten dalam absennya Virgil van Dijk, dan menjelaskan: "Pelatih yang harus mengumumkan itu, tetapi hal itu mungkin saja terjadi."

Menurut pemain tersebut, keputusan akhir akan bergantung pada keputusan pelatih timnas, Xavi Hernandez.