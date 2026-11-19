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Semua orang memprediksi Hamza Abdelkarim akan menjadi kejutan musim ini di Barcelona. Penyerang muda, rajin mencetak gol, bersinar di pramusim, dan dibeli klub seharga 7 juta euro, tetapi ia hanya bermain 12 menit, sehingga media internasional berusaha mencari tahu ke mana penyerang muda asal Mesir itu menghilang.

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Media "Foot Mercato" menurunkan laporan tentang penyerang asal Mesir itu, yang menegaskan bahwa setelah sempat dipandang sebagai calon pemain penting dalam skuad Barcelona di bawah asuhan Hans Flick musim panas lalu, Hamza Abdelkarim kini menghilang dari panggung sepak bola Catalunya.

Musim panas lalu, setelah kepergian Robert Lewandowski dari Barcelona, banyak jurnalis dan analis yakin bahwa Hamza Abdelkarim akan mendapat peran dalam skuad Barcelona untuk musim 2026/2027.

Tentu bukan sebagai pemain inti, tetapi banyak yang memperkirakan ia akan mendapat sejumlah menit bermain di bawah asuhan Hans Flick, sebagai opsi kedua atau ketiga di posisi penyerang.

Perlu dicatat, penampilannya selama pramusim, setelah membela timnas Mesir di Piala Dunia, sangat menjanjikan.

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Demikian pula, bulan-bulan pertamanya bersama tim muda Barcelona berjalan sukses, sehingga manajemen klub mengaktifkan klausul pembelian dengan nilai total sekitar 7 juta euro pada awal musim panas.

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Namun, setelah beberapa bulan kompetisi berjalan, menurut media Prancis tersebut, menjadi jelas bahwa Hamza Abdelkarim telah menghilang dari sorotan. Penyerang berusia 18 tahun itu baru bermain 12 menit musim ini, yang terbagi dalam dua pertandingan: melawan Rayo Vallecano pada akhir Agustus dan melawan Getafe pada awal Oktober.

Situasi ini jelas mengkhawatirkan, terutama setelah rentetan kekalahan telak yang ditimpakan Barcelona kepada lawan-lawannya, yang sebenarnya bisa memberi Hansi Flick kesempatan untuk mengistirahatkan para penyerang dan memberikan menit bermain kepada pemain asal Mesir tersebut.

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"Foot Mercato" kemudian mengajukan pertanyaan penting: apakah kita perlu khawatir? Belum tentu. Di mata klub, situasi ini merupakan bagian dari proses belajar dan adaptasi sang pemain di level tertinggi.

Staf pelatih Hans Flick percaya pada kemampuannya menyelesaikan peluang dengan apik di dalam kotak penalti serta kecerdasannya dalam bermain, tetapi mereka ingin membinanya dan tidak mau mengambil risiko.

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Barcelona lebih memilih sang pemain berkembang dengan tenang dalam latihan, bersama para pemain senior, jauh dari tekanan media. Klub juga ingin mengasah kemampuannya agar sesuai dengan filosofi bermain Barcelona.

Karena itulah klub menutup opsi meminjamkannya pada musim dingin ini, meski banyak klub yang mampu memberinya kesempatan bermain telah mengajukan tawaran.

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Namun, jelas tidak ada masalah apa pun dengan Hamza Abdelkarim di Barcelona. Justru sebaliknya, seperti dijelaskan media Catalunya, klub tidak menyangka ia akan mencapai level ini.

Itulah sebabnya kontraknya diperpanjang hanya beberapa bulan setelah ia direkrut, sebagai cara untuk menangkal tawaran yang mungkin datang.

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Bojan Krkić, koordinator urusan sepak bola yang bertanggung jawab memantau secara cermat perkembangan talenta muda di Barcelona, mengatakan : "Ia akan menjadi salah satu penyerang terbaik di dunia. Sulit menemukan pemain yang memiliki naluri mencetak gol seperti ini, dan kami memilikinya di sini."

Seperti yang terlihat, kita tidak akan banyak melihat Hamza Abdelkarim hingga akhir musim, tetapi dalam beberapa tahun ke depan, ia bisa menjadi penyerang utama Blaugrana.

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Barcelona menilai Hamza kini sedang menjalani fase pembentukan yang sesungguhnya, fase ketika ia mempelajari segalanya: pergerakan tanpa bola, pressing balik, menghadapi ruang sempit, dan bermain di bawah tekanan suporter Camp Nou.

Flick sangat paham bahwa melompati tahapan pada pemain berusia 18 tahun bisa merusak bakatnya. Karena itu, ia lebih memilih memberinya waktu yang cukup agar benar-benar siap saat kesempatan sesungguhnya datang.