Menikmati peran sebagai pihak yang dibenci di Ligue 1

Weah cepat beradaptasi dengan sorotan tajam di Marseille. Ia menemukan sumber motivasi tersendiri dari reputasi klub yang memecah opini. Pemain sayap yang pernah membela Paris Saint-Germain dan Juventus itu menilai tekanan dari luar serta pemberitaan media mengenai klub justru memperkuat tekad skuad. Menurut Weah, ada perbedaan mencolok dalam cara jurnalis memperlakukan tim bergantung pada hasil di lapangan. Ia merasa banyak pihak ingin melihat tim yang bermarkas di Vélodrome itu tersandung.

"Banyak media ingin Marseille kalah, 100 persen," kata Weah dalam sebuah wawancara baru-baru ini. "Saat kami kalah, semua orang menyerang kami. Saat kami menang, tidak ada yang memberi kami pengakuan. Marseille adalah klub yang dibenci, dan tidak ada yang lebih menyenangkan daripada bermain untuk klub yang dibenci ketika Anda menang. Saya senang berada di pihak yang dibenci karena itu memberi Anda dorongan, keinginan, dan rasa lapar untuk meraih kesuksesan serta memenangi sesuatu," ujarnya kepada The Guardian.

Mentalitas menghadapi tekanan dari luar ini membantu Weah tampil baik meski Marseille mengawali musim dengan situasi yang tidak sederhana. Menurut penilaian pemain asal Amerika Serikat itu, Marseille merupakan klub yang dibenci dalam sepakbola Prancis.

Kepemimpinan dan kebangkitan di kompetisi domestik

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Pengaruh Weah di Prancis mendapat pengakuan dari pelatih kepala Bruno Genesio, yang memberinya ban kapten pada awal tahun ini. Keputusan itu menarik perhatian mengingat situasi di luar lapangan yang melibatkan Pierre-Emile Hojbjerg, yang tetap berada di klub setelah menolak kepindahan ke Newcastle United pada musim panas.

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Weah menyebut kepemimpinan bersama itu sebagai hal yang luar biasa. Penyerang asal Amerika Serikat tersebut merasa memiliki kesamaan dengan Genesio. Ia menggambarkan dirinya tenang dan berpikiran maju, seperti pelatihnya.

Marseille sempat mengalami masa sulit hingga berada di zona degradasi. Namun, lima kemenangan beruntun membawa mereka kembali mendekati persaingan memperebutkan tempat di Liga Champions. Weah mengakui para suporter sangat menuntut karena mereka mengeluarkan uang hasil kerja keras untuk menyaksikan tim. Ia memahami bahwa kekalahan klub memengaruhi suasana seluruh kota, sedangkan kemenangan membuat kota kembali bergairah.

Menentukan langkah bersama timnas AS

Di level internasional, Weah tengah berada dalam masa transisi setelah menjalani Piala Dunia 2026 yang sulit di kandang sendiri. Ia hanya sekali menjadi starter dalam turnamen itu, yakni saat kalah dari Turki, dan belum bermain lagi untuk tim nasional sejak saat itu. Weah terus terang mengenai kesulitannya sepanjang musim panas. Ia mengakui terlalu banyak berpikir dan kakinya seolah berhenti bekerja dalam kesempatan bermainnya yang terbatas.

Mauricio Pochettino belum lama ini meninggalkan timnas AS untuk bergabung dengan Manchester United. Dengan demikian, peluang Weah meraih penampilan ke-54 bersama timnas kini bergantung pada pelatih pengganti yang belum ditentukan, meski ia tetap optimistis mengenai masa depan tim.

Weah menegaskan tidak akan meminta-minta tempat di timnas dan lebih memilih membuktikan diri melalui penampilannya di klub. "Saya tidak ingin memaksakan apa pun atau memohon," jelasnya mengenai situasinya di timnas. "Saya baik-baik saja dengan keadaan saya sekarang. Jika saya kembali ke tim nasional, dan saya tidak tahu kapan itu akan terjadi, saya akan datang. Fokus saya 100 persen pada sepakbola klub."